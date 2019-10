Samuel L. Jackson risponde ai commenti di Scorsese sui film Marvel

Samuel L. Jackson è un attore poliedrico, riuscendo ad essere sia uno degli attori feticci del buon Quentin Tarantino, sia una delle presenze ricorrenti all’interno del Marvel Cinematic Universe, nei panni del direttore dello S.H.I.E.L.D., Nick Fury. Il divo, proprio perché fa parte della grande famiglia supereroistica, si è sentito chiamare in causa quando è venuto a conoscenza dei commenti di Scorsese sui cinecomic della Casa delle Idee. Il sito MovieWeb ha riportato le sue parole.

Samuel L. Jackson e il suo punto di vista

"È un po' come dire che Bugs Bunny non è divertente. I film sono film. Sai, non piacciono nemmeno a tutti le sue cose. Voglio dire, non tutti, ma capita. Ci sono tanti italo-americani che ritengono che non debba fare film su di loro in questo modo. Tutti hanno un opinione, quindi va bene. Questo non impedirà a nessuno di fare film."