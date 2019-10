Joker è campione di incassi in Italia al suo esordio

Joker (qui trovate la recensione del lungometraggio), nuovo film di Todd Phillips (Road Trip, Una notte da leoni), nonostante le polemiche all’uscita negli Stati Uniti, sta facendo ottimi incassi sul suolo americano e non è l’unico paese in cui la realizzazione sta sbancando al botteghino.

Joker: al primo posto nel nostro paese

Anche in Italia, infatti, l’opera ha conquistato il box-office, in quanto, in soli 4 giorni, ha guadagnato la bellezza di 6.263.908 euro in totale, sgominando qualsiasi altro concorrente. Di seguito, l’ultima fatica di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, e a chiudere il podio, Il Piccolo Yeti, nuova pellicola della Dreamworks Animation.