Red Dead Redemption 2: svelato il motivo del ritardo su Steam?

Red Dead Redemption 2 è stato annunciato su PC da pochi giorni, con l’arrivo previsto sul Rockstar Laucher ed Epic Games Store il prossimo 5 novembre, oltre ad essere uno dei giochi presenti al lancio di Google Stadia. Il titolo arriverà anche su Steam, ma soltanto un mese dopo, ovvero il 5 dicembre 2019. Ma perché con un mese di ritardo? La risposta ci viene indicata dall’analista Daniel Ahmad.

In un suo recente tweet, Ahmad ha condiviso i profitti delle varie piattaforme destinati ai publisher e ai team di sviluppo. Come possiamo notare, la percentuale più alta viene fornita dal launcher di Rockstar Games e dall’Epic Games Store. Dunque è lecito pensare che gli sviluppatori abbiano deciso di massimizzare i guadagni sulle copie vendute durante il primo mese d’uscita, per poi offrire il gioco anche su Steam (che garantisce un guadagno inferiore), ma soltanto in un secondo momento (anche se vicino). Vi ricordiamo che il prequel del franchise è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Red Dead Redemption 2 PC, gross margin per store:

Rockstar Launcher: 95%

Epic Games Store: 88%

Steam: 70%

The simple explanation for why RDR2 PC launches on Steam one month later and the reason why more mega publishers are pushing customers to their own store/Epic over Steam. https://t.co/ztifDyhj8h

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 4, 2019