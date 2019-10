Xbox Scarlett: Microsoft registra nuovi brevetti per la realtà virtuale

Tutti gli appassionati dei prodotti Microsoft sono senza dubbio impazienti di scoprire quali progetti bollono in pentola per Xbox Scarlett, la console next-gen del colosso americano. Grazie ad alcuni brevetti, registrati sotto il marchio del nuovo hardware, possiamo già constatare che la realtà virtuale sembra decisamente essere uno degli aspetti sui quali si sta puntando. Non si ha certezza se questi arriveranno mai sul mercato, ma nel frattempo nulla ci vieta di dare un’occhiata ai piani di Microsoft per il futuro.

Xbox Scarlett: brevettati nuovi hardware per il VR

Il primo progetto registrato menziona un VR mat, un tappeto studiato per essere utilizzato insieme agli altri accessori. Possiede dei margini che contrassegnano l’area di gioco in cui muoversi e sembra anche contenere alcuni indicatori, tra cui il punto di partenza su cui poggiare i piedi. Un secondo brevetto, invece, nomina un controller di movimento da tenere in una mano, con inclusi alcuni comandi di input tradizionali, associato ad uno stilo. I due pezzi verrebbero usati in coppia per comandare il proprio alter ego virtuale nei giochi. Nel caso questi nuovi hardware dovessero venire effettivamente prodotti e distribuiti, sarebbe interessante scoprire il modo in cui Xbox Scarlett sfrutterà le loro funzioni e caratteristiche. Non potranno però essere utilizzati per scattare immagini, dato che la presenza di una fotocamera sulla console è stata recentemente smentita.