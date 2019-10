Mario Kart Tour: in arrivo nuovi tracciati e nuovi piloti

Mario Kart Tour, il racing-game disponibile su dispositivi mobili Android e iOS e scaricabile gratuitamente (ma con acquisti in-app), riceverà mercoledì 9 ottobre alle ore 8:00 italiane un nuovo aggiornamento, che introdurrà nuovi contenuti appartenenti al pacchetto Tokyo Tour, come indicato dal tweet ufficiale di Nintendo.

Il tweet in calce alla notizia è però avaro di dettagli e indica soltanto l’arrivo di nuovi tracciati e piste nostalgiche, alcune delle quali saranno ambientate a Tokyo. Inoltre, è previsto anche l’arrivo di nuovi piloti utilizzabili dai giocatori, ma anche in questo caso non sono state fornite informazioni in merito. Intanto il gioco sta riscontrando un notevole successo dalla sua pubblicazione, sia in termini di download che di guadagni.

A new tour is coming to #MarioKartTour!

"Tokyo Tour" starts at 11pm on October 8th (PT), with additional new and nostalgic courses.

Of course, new characters will be added too!

Race your way through the Tokyo metropolis! pic.twitter.com/bIFHEx5iSD

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) October 7, 2019