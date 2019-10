Call of Duty: il capitolo del 2020 sarà un “Black Ops”?

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma si parla già del prossimo capitolo del franchise, che dovrebbe vedere la luce nel 2020 su PlayStation 5, Xbox Scarlett e ovviamente, anche su PC. Nuove indiscrezioni vorrebbero l’arrivo di un nuovo “Black Ops”, che però potrebbe non chiamarsi “Black Ops 5” come vorrebbe la logica.

Call of Duty: lo sviluppo è nelle fasi iniziali?

Le nuove indiscrezioni arrivano tramite Twitter dall’utente TheGamingRevolution, molto informato sui fatti della serie di Activision. Il tweet ci informa che il prossimo capitolo dovrebbe essere a tutti gli effetti un “Black Ops”, ma il titolo potrebbe non includere alcuna numerazione (come Modern Warfare). Inoltre, i lavori sarebbero ancora nelle fasi iniziali: su una scala che va da uno a dieci, lo stato dello sviluppo viene indicato sul numero tre. Ovviamente, tutto ciò deve essere considerato come rumor e basta, almeno per il momento.

