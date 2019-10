Mario Kart: aperti i preordini del volante ufficiale per Nintendo Switch su Amazon UK

Fin dai tempi della Nintendo Wii, il lancio di un nuovo capitolo di Mario Kart su console casalinga è sempre stato accompagnato dalla distribuzione di un volante, utilizzabile per guidare il proprio veicolo nel gioco. Anche la Nintendo Switch ne ha ricevuto uno, dal design semplice, in cui incastrare un singolo Joy-Con. Oggi, però, la compagnia giapponese Hori, specializzata nella realizzazione di accessori per il gaming, ha finalmente aperto i preordini del suo nuovo progetto: un’elaborata Racing Wheel ispirata a Mario Kart, annunciata qualche tempo fa.

Mario Kart: si torna in pista con il nuovo volante a tema

Il nuovo hardware firmato Hori arriva in due diverse versioni: la standard, il modello base, e la deluxe, più costosa ma contenente più comandi e funzioni. Il volante, ovviamente, si può girare per far sterzare il veicolo nel gioco e possiede sulla superficie i pulsanti classici della Nintendo Switch. Ciascun bottone è personalizzabile ed è anche possibile modificare la sensibilità della rotazione. Si può collegare direttamente a console e anche PC, con la necessità di sfruttare un ulteriore accessorio USB nel caso di Switch Lite. I preordini sono stati avvistati esclusivamente su Amazon UK, ma confermano il prezzo di £59.99 e la data di lancio del prodotto, fissata al 3 gennaio 2020. Potrebbe non mancare molto prima che diventino disponibili anche nel resto del mondo, quindi non perdetevi i futuri aggiornamenti.