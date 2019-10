Monster Hunter World supera le 14 milioni di copie vendute

Giorno dopo giorno, Monster Hunter World continua a riconfermarsi come uno dei più grandi successi per Capcom. Proprio oggi, il titolo è riuscito a conseguire un altro traguardo, ovvero il superamento delle 14 milioni di unità vendute nel mondo. Il precedente record, registrato a luglio, era di 13 milioni. L’annuncio è arrivato attraverso la pagina Twitter giapponese, dove si festeggia il conseguimento di questo obiettivo.

Monster Hunter World: Iceborne fa impennare le vendite del gioco

Parte del merito va sicuramente alla nuova grande espansione, rilasciata lo scorso mese. Nonostante i possessori del titolo la potessero acquistare singolarmente, sono in molti ad aver invece comprato la Iceborne Master Edition, il pacchetto completo contenente anche il gioco base. Questo fattore è stato senza dubbio fondamentale per il sorpasso della quota di 14 milioni, dimostrandosi quindi essere un’altra vittoria per Capcom. Nel frattempo, Iceborne ha superato le 2.5 milioni di copie vendute e presto darà il via ad una collaborazione con Resident Evil 2.