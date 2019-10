Concrete Genie è la nuova esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Pixelopus disponibile dal 9 ottobre ad un prezzo budget. Nei panni del piccolo Ash che vive nella piccola città di Denska, a cui piace molto disegnare seppur si ritrova a fronteggiare dei bulli, i quali amano rubargli il suo quaderno e strapparne le pagine, per spargere tutti i frammenti in giro per Denska. Ma grazie anche al ritrovamento di un pennello speciale, Ash riuscirà a trasformare la sua fantasia in realtà, dando vita a ciò che disegna. In questa occasione, vi sveliamo in anteprima la lista trofei italiana di Concrete Genie, quest’ultima composta da 56 obiettivi (45 , 8 , 2 , 1 ). A seguire troverete l’intera lista!

Concrete Genie: lista dei trofei e degli obiettivi

Trofei Bronzo

L’apprendista di Luna[ ]

Completa il tuo primo Capolavoro nel Faro.

E luce fu[ ]

Accendi il segnale del Faro.

Costretto a combattere[ ]

Sconfiggi tutti i Nemici nel Faro.

“Mi chiamo Ash”[ ]

Salva Zack e il Genio Fuoco Oscuro al Porto Dei Pescatori.

La cosa giusta da fare[ ]

Salva Chuck, Janie e i Geni Elettro Oscuri nella Centrale Idroelettrica.

“Ho fatto una promessa…”[ ]

Salva Beatrice e i Geni Vento Oscuri nei Canali.

Qualcosa di nuovo![ ]

Raccogli la tua prima pagina volante Paesaggio.

Scelte e ancora scelte[ ]

Raccogli 5 pagine volanti Corpo di Genio o Connotati.

Paesaggio mozzafiato[ ]

Raccogli tutte le pagine Paesaggio all’interno di un livello.

L’aspetto è tutto[ ]

Raccogli tutte le pagine Corpo di Genio e Connotati all’interno di un livello.

Un amico colorato[ ]

Anima il tuo primo Genio bipede.

È un cane? Un gatto? Un draaaaaago?[ ]

Anima il tuo primo Genio quadrupede.

Sono tutt’orecchi[ ]

Disegna delle Orecchie a un Genio.

Fa-Fa-Fa-Fashion![ ]

Dipingi un Genio con più di 5 diversi Connotati.

Amici del cuore[ ]

Fai ciao al tuo Genio per più di 3 volte.

Dammi il cinque![ ]

Dai il cinque al tuo Genio dopo aver fatto canestro.

Serata karaoke![ ]

Ascolta il tuo Genio cantare.

Cucù![ ]

Gioca al gioco del Cucù con il tuo Genio e lasciati Cucù-are.

Gnam gnam[ ]

Osserva un Genio lanciare una mela a un altro Genio.

Mi piace stare qui[ ]

Siedi attorno a un Falò insieme al tuo Genio.

Weeeeeeeeeeee![ ]

Osserva il tuo Genio scappare con una Pervinca girandola o con un Aquilone.

La potenza del tuono[ ]

Spaventa o sorprendi il tuo Genio con un fulmine.

Piove?[ ]

Osserva il tuo Genio ripararsi sotto una Pianta ombrello.

C’è nessuno?[ ]

Osserva il tuo Genio parlare dentro un Giglio della tempesta.

Non mangiarmi![ ]

Osserva il tuo Genio venire spaventato da una Venere acchiappamosche.

Lasciati andare[ ]

Osserva il tuo Genio prendere il volo con un palloncino.

Botta di zuccheri![ ]

Osserva il tuo Genio correre all’impazzata dopo aver mangiato il frutto di una Liana della tempesta o il frutto di un Fungo rampicante.

Relax ad alta quota[ ]

Osserva il tuo Genio stare seduto in cima a un Iceberg.

Gelato[ ]

Osserva il tentativo del tuo Genio di mangiare fiocchi di neve.

Zen[ ]

Dipingi per 3 minuti rimanendo in modalità pittura.

Figlio delle stelle[ ]

Dipingi 20 sciami di stelle.

Piromane[ ]

Dipingi più di 10 Falò di seguito.

Che cosa significa?[ ]

Dipingi un doppio arcobaleno.

Lunatico[ ]

Dipingi più di 10 Lune di seguito.

Tempo di festa![ ]

Dipingi 30 Funghi rampicanti.

Stagione invernale[ ]

Dipingi 20 Betulle nere.

Freestyle[ ]

Dipingi in tutti i livelli di Disegno libero.

Fotografia viva[ ]

Usa la funzione replay in modalità Fotografia.

Sono tornato![ ]

Una volta finito il gioco, continua a dipingere.

Storie di Denska[ ]

Leggi tutti i giornali.

Ricordi sbiaditi[ ]

Scova e completa il tuo primo cartellone.

Un Momento segreto[ ]

Completa il primo dei bozzetti dei Momenti dei Geni.

Trofei d’argento

Come ai vecchi tempi[ ]

Completa il Capolavoro al Porto Dei Pescatori.

È tornata la luce![ ]

Completa il Capolavoro nella Centrale Idroelettrica.

Acque limpide[ ]

Completa il Capolavoro nei Canali.

La maledizione è spezzata[ ]

Salva il Genio Oscuro Alfa nella Caverna.

Galleria d’arte[ ]

Raccogli tutte le pagine Paesaggio.

Ricordi recuperati[ ]

Scova e completa tutti i cartelloni.

Cattura i Momenti[ ]

Completa tutti i bozzetti dei Momenti dei Geni.

Il segreto di Luna[ ]

Scopri il segreto di Luna sotto il Faro.

Trofei d’oro

Nuovo inizio[ ]

Interrompi il circolo vizioso di bullismo e fatti dei nuovi amici.

Come nuovo[ ]

Raccogli tutte le pagine dell’Album.

Trofeo di Platino

L’artista di Denska[ ]

Conosciuto come “l’artista di strada che riportò in vita Denska”.