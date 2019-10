FIFA 20 domina le classifiche settimanali nel Regno Unito

Sono uscite le nuove classifiche settimanali del Regno Unito, tra cui la top 10 dei titoli con più copie vendute. Rispetto agli scorsi sette giorni, FIFA 20 si riconferma campione e si mantiene saldo al primo posto, così come Borderlands 3 e Gears 5 non si muovono dalle loro posizioni. The Legend of Zelda: Link’s Awakening, invece, è stato spodestato dal nuovo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, scivolando fino al quinto posto. Il secondo nuovo arrivato di questa settimana è Ghostbusters: Remastered, piazzatosi sesto.

FIFA 20: un’altra settimana da vincitore per il titolo sportivo

Ecco la top 10 aggiornata ad oggi:

FIFA 20 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Borderlands 3 Gears 5 The Legend of Zelda: Link’s Awakening Ghostbusters: Remastered Mario Kart 8: Deluxe Sea of Thieves Minecraft: Xbox Edition Forza Horizon 3

Se volete sentire la nostra opinione su FIFA 20, vi rimandiamo alla nostra recensione.