The Walking Dead, una terza serie arriverà su Amazon Prime Video nel 2020

I produttori di The Walking Dead, in collaborazione con Amazon, hanno annunciato la realizzazione di una terza serie televisiva basata sull’universo creato da Robert Kirkman.

The Walking Dead torna con una terza serie su Amazon Prime Video

Dopo The Walking Dead e Fear The Walking Dead, Scott M. Gimple e Matt Negrete produrranno un nuovo show che sarà disponibile su Amazon Prime Video. Il cast della serie comprende Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

Di seguito, un estratto dalla sinossi ufficiale della serie in italiano: La nuova serie avrà per protagoniste due giovani ragazze e si concentrerà sulla prima generazione alle prese con il dover crescere in questo scenario apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, ma alla fine tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità buone o cattive.

La nuova serie basata sull’universo di The Walking Dead è prodotta ancora una volta dagli AMC Studios e sarà disponibile su Prime Video in Asia, Pacifico, Medio Oriente, Asia, Europa (Spagna e Portogallo escluse). In Nord e Sud America, Spagna e Portogallo la serie sarà disponibile su AMC.