Dopo avervi guidato nell’ottenimento di tutti i finali, codici sanguigni e mappe delle profondità, giunge per noi il momento di guidarvi verso l’ottenimento del platino e dei 1000G di Code Vein. Il titolo, come abbiamo potuto imparare nei precedenti appuntamenti, presenta delle meccaniche interessanti le quali, rappresentano una sorta di distinzione che lo aiutano a contraddistinguersi nel confusionario sottogenere souls-like, imbastito da FromSoftware con Dark Souls. Code Vein è l’ultimo action-rpg pubblicato da Bandai Namco su console e PC, il quale ha diviso parte della critica con valutazione contrapposte tra loro, quale buon modo se non questo per invitarvi a leggere la nostra recensione? Bando alle ciance, Code Vein presenta una corsa al platino non troppo distante da quella a cui ci ha abituato From Software con i suoi titoli: sconfiggere boss, ottenimento dei collezionabili, finali multipli e infine multigiocatore cooperativo, per un totale di 43 trofei da ottenere. Avviamoci verso le profondità di questa guida!

Code Vein: guida ai trofei e agli obiettivi

Difficoltà platino: 4/10

Ore approssimative per il platino: 55-70h

Trofei totali: 43 (1 , 3 , 13 , 26 )

Trofei online: 1 – Osannato

Quante volte bisogna completare la storia?: 3 run obbligatorie

Trofei legati alla difficoltà: No

Trofei affetti da bug: nessuno

Trofei mancabili: 0

Step da seguire:

Giocate la storia puntando tutto sul finale “ L’abitante nell’ombra “, in modo tale da ottenere tutti i vestigi, maggior parte dei codici sanguigni e completare in grosso modo parte dei trofei in una sola run.

“, in modo tale da ottenere tutti i vestigi, maggior parte dei codici sanguigni e completare in grosso modo parte dei trofei in una sola run. In questa seconda run invece, puntate sul finale “ Eredi “, così da prendere anche i restanti codici sanguigni che mancherete nella prima run.

“, così da prendere anche i restanti codici sanguigni che mancherete nella prima run. In questa ultima run invece ottenete l’ultimo finale rimasto, ossia “ Per l’eternità “, così da ottenere tutti i finali del gioco.

“, così da ottenere tutti i finali del gioco. Ora dedicatevi al farming del multigiocatore per il trofeo “ Osannato “

“ Infine effettuate il classico clean up dei trofei

Code Vein: Trofei Bronzo

Instaurare fiducia[ ]

Dona a un amico un oggetto di valore che desidera

Trofeo molto semplice, come da descrizione dovrete regalare un oggetto di valore che un vostro amico, alla base, desidera. Alcuni esempi che possiamo farvi sono i libri o fumetti ingialliti da regalare a Louis oppure attrezzi, videogiochi e quant’altro a Murasame. Gli oggetti di valore potrete anche acquistarli da Shang al Crocevia esterno, area del primo boss di Code Vein. Quando avrete donato un oggetto desiderato al vostro amico, sbloccherete questa coppa.

Cavaliere della Regina[ ]

Sconfiggi il Cavaliere della Regina all’interno del tuo ricordo

Per accedere al vostro ricordo dovrete recarvi alla Cattedrale del Sangue sacro e sconfiggere il primo boss della mastodontica area. Subito dopo la boss fight, davanti a voi, si paleserà un vestigio, interagite con esso ed accederete all’area che vi condurrà al ricordo del vostro redivivo. Il boss Cavaliere della Regina si troverà alla fine del livello, sconfiggetelo ed otterrete il suddetto trofeo.

Cavaliere della Regina rinato[ ]

Sconfiggi il Cavaliere della Regina rinato presso la Periferia del governo provvisorio

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Oliver Collins[ ]

Sconfiggi Oliver Collins presso i Sotterranei della città in rovina

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Despota insaziabile[ ]

Sconfiggi il Despota insaziabile presso le Trincee rinsecchite

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Farfalla del delirio[ ]

Sconfiggi la Farfalla del delirio presso il Centro città in rovina

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Boia invasore[ ]

Sconfiggi il Boia invasore presso la Fossa ululante

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Erede della cassa toracica[ ]

Sconfiggi l’Erede della cassa toracica presso la Cattedrale del Sangue sacro

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Erede del respiro[ ]

Sconfiggi l’Erede del respiro presso il Crinale delle anime congelate

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Cacciatore dorato[ ]

Sconfiggi il Cacciatore dorato presso la Caverna cinerea

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Erede dell’artiglio[ ]

Sconfiggi l’Erede dell’artiglio presso la Città delle Fiamme cadenti

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Erede della gola[ ]

Sconfiggi l’Erede della gola presso la Corona di sabbia

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Portatrice della lama e Cannoniere[ ]

Sconfiggi la Portatrice della lama e il Cannoniere presso la Guglia della cripta

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Juzo Mido[ ]

Sconfiggi il boss della Guglia della cripta, Juzo Mido

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Re dei teschi[ ]

Sconfiggi il Re dei teschi presso il Carcere del sangue stagnante

Trofeo che otterrete col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

I ricordi di Louis[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Louis

Nella base, parlando con Io, potrete ripristinare i vestigi dei vari personaggi, accedendo in questo modo ai loro ricordi. Per Louis, avrete bisogno dei vestigi di tipo Prometeo. Interagite con Io, ripristinate un vestigio di Prometeo ed otterrete il suddetto trofeo.

I ricordi di Yakumo[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Yakumo

Come nel caso di Louis, tornate da Io alla base e ripristinate un vestigio di Atlante, in questo modo accederete al ricordo di Yakumo e di conseguenza, otterrete anche questo trofeo.

I ricordi di Murasame[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Murasame

Sempre interagendo con Io, per ottenere questo trofeo, dovrete ripristinare un vestigio di Efesto per accedere al ricordo di Murasame. Una volta fatto, sbloccherete il suddetto trofeo.

I ricordi di Coco[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Coco

Per ottenere questo trofeo, dovrete ripristinare uno tra i vestigi del Superstite 2 o del Cacciatore 3, i quali coinvolgono Coco. Una volta che li avrete ripristinati da Io alla base, ed avrete accesso al ricordo, sbloccherete il suddetto trofeo.

I ricordi di Davis[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Davis

Per accedere ai ricordi di Davis, avrete bisogno di un vestigio di Ermes. Questo si trova nei dungeon delle profondità, mappe extra a cui potrete accedervi dalla base. Il primo vestigio lo troverete nel Covo dei morti, vi basterà quello per ottenere l’obiettivo. Una volta ottenuto, tornate da Io e ripristinate un vestigio di Ermes, in questo modo sbloccherete anche questo trofeo.

I ricordi di Mia[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Mia

Anche per Mia, avrete bisogno di un vestigio di Artemide, che troverete nella Fossa Ululante. Una volta raccolto, tornate da Io alla base dopo che Mia si sarà unità a voi, interagite con l’NPC e ripristinate un vestigio di Artemide, così facendo sbloccherete anche questo obiettivo.

Un bel sorso[ ]

Metti a segno un prosciugamento speciale dopo una parata, un colpo alle spalle o un attacco lancio

Per ottenere questo trofeo, dovrete eseguire un prosciugamento speciale con il vostro Velo di sangue. Per farlo avrete diversi modi come nella descrizione di questo trofeo, ma il più semplice da ottenere è sicuramente quello col colpo alle spalle. Non preoccupatevi, otterrete questo trofeo giocando normalmente. Una volta che avrete eseguito un prosciugamento speciale, otterrete automaticamente questo trofeo.

Eredi[ ]

Assisti al finale “Eredi”

Vedi il trofeo d’oro “Scegliere il destino”

Per l’eternità[ ]

Assisti al finale “Per l’eternità”

Vedi il trofeo d’oro “Scegliere il destino”

L’abitante dell’ombra[ ]

Assisti al finale “L’abitante dell’ombra”

Vedi il trofeo d’oro “Scegliere il destino”

Potere echeggiante[ ]

Esegui un dono comune

Otterrete un dono comune nel momento in cui sceglierete un compagno da portarvi in esplorazione nei dungeon. Ogni compagno ha un dono come tutto suo, che potrete attivare ovviamente solo quando sarete con lui durante un combattimento. Per ottenere questo trofeo dunque, non dovrete fare altro che equipaggiare un dono comune che corrisponde al compagno che si trova con voi ed utilizzarlo in battaglia.

Code Vein: Trofei d’argento

Pioniere delle profondità [ ]

Esplora ogni parte delle profondità

I dungeon delle profondità sono livelli extra sbloccabili consegnando delle mappe a Davis, che troverete sempre alla base vicino a Murasame. Egli vi farà accedere, qualora consegnaste una mappa, a nuovi livelli a cui dovrete mettere piede per l’ottenimento del trofeo. Vi sono 12 profondità e per trovarle, vi invitiamo a seguire la nostra guida dettagliata. Una volta che avrete esplorato tutte le profondità, sbloccherete il suddetto trofeo.

Gestore del miasma[ ]

Attiva tutti i vischi

Per ottenere questo trofeo, dovrete attivare tutti i checkpoint del gioco. E’ un trofeo molto semplice, dato che li troverete praticamente lungo il percorso. Ricordatevi di accedere anche al ricordo del vostro personaggio per attivare tutti i vischi presenti in quel livello, mentre le profondità non sono necessarie ai fini dell’ottenimento del trofeo. Ad ogni modo, sbloccherete l’obiettivo quando attiverete l’ultimo vischio, che si troverà davanti alla boss fight finale del gioco.

Insieme fino all’oblio[ ]

Ascolta le conversazioni dei compagni 50 volte mentre esplori

Mentre esplorerete insieme ad un compagno, egli parlerà anche per socializzare con il vostro avatar. tutto quello che dovrete fare è avere un compagno con voi durante le esplorazioni e girovagare per i livelli del gioco. Si può dire che otterrete questo trofeo giocando normalmente, addirittura nelle prime fasi del gioco. Una volta che avrete ascoltato 50 conversazioni dei compagni, otterrete il suddetto trofeo.

Devozione lampante[ ]

Ricevi 30 regali dagli amici

Anche gli amici possono regalarvi degli oggetti di valore, questi di conseguenza possono essere utilizzati per ottenere della foschia extra in un buone quantità. Per ricevere dei regali dagli amici dovrete assolutamente continuare a giocare, dato che vi verranno fatti automaticamente senza un periodo di tempo specifico. Il nostro consiglio è quello di regalare ai compagni degli oggetti di valore, questo dovrebbe aumentare le possibilità di ricevere un regalo da essi. Dunque non preoccupatevi, continuate ad esplorare e a combattere, controllate sempre presso il vischio se vi è arrivato qualcosa. Una volta che avrete ottenuto 30 regali dagli amici, sbloccherete anche questo trofeo.

Osannato[ ]

Porta la tua reputazione come compagno al grado 30

Per ottenere questo trofeo, dovrete necessariamente giocare in cooperativa online insieme ad un amico. Per salire di reputazione, dovrete ottenere delle medaglie d’onore, esse, giocando in cooperativa online, avranno un drop del 100% dai mini boss e boss, i quali ve ne daranno una ad ogni corrotto maggiore sconfitto. In parole povere, avrete bisogno di farmare i boss dato che, per raggiungere il grado 30, avrete bisogno di 400 medaglie d’onore e dunque, 400 boss. Un metodo di farming, per ottenere dalle 3 alle 5 medaglie d’onore è quello di recarsi nelle profondità, dato che ad ogni ingresso i nemici si resetteranno. Puntate a questo trofeo una volta che avrete finito tutto il resto, così da trovarvi livellati per rendere il tutto una passeggiata duratura. Dunque, giocate in coop con un amico, farmate 400 boss nelle profondità raggiungendo così il grado 30 e di conseguenza, ottenere il trofeo.

Spirito bruciante[ ]

Sblocca la possibilità di ereditare 50 doni

In Code Vein, i doni sono abilità acquisibili tramite i vari codici sanguigni, ma il titolo permette anche di ereditarli, così facendo i doni di un determinato codice sanguigno potranno essere equipaggiati in ogni codice sanguigno. Per ereditarli, vi servirà ovviamente la foschia, valuta principale del gioco e un tipo di materiale come gli Attivatori MJ, che sono suddivisi in numeri. Utilizzando la valuta e il materiale sopracitato sarete in grado di ereditare ogni tipo di dono. Dunque, per l’ottenimento del trofeo, non dovrete fare altro che farmare questi attivatori, che vengono rilasciati dai nemici, avere abbastanza foschia ed ereditare almeno 50 doni. In questo modo, sbloccherete l’obiettivo in men che si dica.

Un’arma per ogni evenienza[ ]

Equipaggia ogni tipo di arma

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che equipaggiare ogni tipologia di arma (spada, spadone, alabarda, martello e baionetta). Potrete anche acquistarle da Murasame alla base, ma una volta che avrete equipaggiato almeno una volta ogni tipo di arma, sbloccherete il trofeo.

Articoli da redivivo[ ]

Equipaggia ogni tipo di Velo di sangue

Come per le armi in “Un’arma per ogni evenienza”, anche qui vi basterà equipaggiare ogni tipo di Velo di sangue per sbloccare il trofeo.

Accumulare eredità

Ottieni tutti i codici sanguigni

I codici sanguigni in Code Vein non altro che le build che potrete equipaggiare sul vostro redivivo. Sono tanti e si possono ottenere in vari modi, tra cui la sconfitta di alcuni boss, interagendo con determinati NPC oppure seguendo due dei tre finali del gioco. Ad ogni modo, per ottenerli tutti (esclusi quelli DLC, che non sono necessari per l’ottenimento del trofeo), vi invitiamo caldamente a seguire la nostra guida dettagliata che vi spiegherà come ottenere ogni codice sanguigno del gioco. Una volta che li avrete ottenuti tutti, sbloccherete il suddetto trofeo.

Talentuoso[ ]

Apprendi 50 doni (esclusi quelli appresi quando si acquisisce un codice sanguigno)

Vedi il trofeo d’oro “Accumulatore di doni”

Armamento supremo[ ]

Migliora un’arma fino al massimo livello

Rispetto alla serie Souls, in Code Vein potrete potenziare tutte le volte che volete le armi al massimo dato che i materiali per farlo sono farmabili. Per potenziare i materiali avrete bisogno a grandi linee di quattro tipi di materiali: Ferro della regina, il più comune, acciaio della regina, titanio della regina e infine il più raro, il tungsteno della regina. Questi sono i quattro principali materiali di cui avrete bisogno per portare un’arma a +10, che rappresenta il livello massimo. Ad ogni modo, potenziate un’arma da voi scelta da Murasame per sbloccare il trofeo.

Velo infrangibile[ ]

Migliora un Velo di sangue fino al massimo livello

Come per le armi, anche per i Veli di sangue sono richiesti gli stessi identici materiali del trofeo “Armamento supremo“. Tutto quello che dovrete fare è potenziare un Velo di sangue a +10 da Murasame ed ottenere infine il suddetto trofeo.

I ricordi di Io[ ]

Assisti agli echi mnemonici di Io

Otterrete questo trofeo col normale proseguimento della storia, impossibile mancarlo.

Trofei d’oro

Accumulatore di doni[ ]

Apprendi 150 doni (esclusi quelli appresi quando si acquisisce un codice sanguigno)

Ogni codice sanguigno garantisce, in cambio di una certa somma di foschia, l’accesso a delle abilità chiamati doni. Questi sono sia passivi che attivi e possono essere equipaggiati sul vostro redivivo per ottenere dei benefici, tra cui anche l’aumento dei PF (punti ferita). Presso ogni vischio, potrete spendere la foschia per ottenere nuovi doni e il trofeo, per essere ottenuto, richiede l’apprendimento di almeno 150 doni: non sono tutti ma quasi. Ad ogni modo, mettete mano alla vostra foschia e spendetela per acquisire nuovi doni, una volta che ne avrete ottenuti 150 sbloccherete anche questo trofeo.

Scegliere il destino[ ]

Assisti a ogni finale

In Code Vein vi sono tre finali: buono, neutro e cattivo. Dovrete ottenerli tutti su un unico salvataggio e ciò richiede la bellezza di tre run obbligatorie, le due successive alla prima potranno essere affrontate in NG+. Dunque niente scorciatoia del backup del salvataggio, ma ad ogni modo, a seguire, troverete una guida dettagliata che vi condurrà alla conquista di tutti i finali. Una volta che avrete assistito a tutti i finali, otterrete questo trofeo.

Rammendatore di menti[ ]

Ripristina tutti i Vestigi

I vestigi rappresentano porzioni di ricordi di un determinato redivivo. Raccogliendoli e portandoli ad Io, potrete ripristinarli ed assistere a queste breve sequenze che raccontano parte di lore del gioco. Tutti i vestigi del gioco saranno visibili presso l’Io, dunque non dovrete fare altro che raccogliere ciò che vi manca per ripristinarli. Ad ogni modo, vi basterà esplorare con maggiore attenzione le varie aree di gioco, un consiglio che possiamo darvi è quello di servirvi del dono apprendibile dal codice sanguigno Mercurio, che vi aiuterà a capire quanti oggetti vi mancano in una determinata area. Una volta che li avrete raccolti tutti e di conseguenza, ripristinati da Io, sbloccherete il suddetto trofeo.

Trofeo di platino

Il più illustre tra i redivivi[ ]

Ottieni tutti i trofei

Complimenti, siete riusciti a sopravvivere al pericolo mondo di Code Vein!