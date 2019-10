Nintendo Live 2019 potrebbe essere cancellato a causa di un tifone

Si sta per tenere dal 13 al 14 ottobre un nuovo evento in Giappone chiamato Nintendo Live 2019. Si tratta di una grande esposizione nel Kyoto International Conference Centre, durante la quale verranno esposti alcuni dei maggiori titoli per Nintendo Switch, come Luigi’s Mansion 3, Ring Fit Adventure e Brain Training. Inoltre, verranno organizzati tornei di Splatoon 2 e Super Smash Bros Ultimate. L’evento, però, potrebbe non riuscire ad aprire i battenti a causa del meteo.

Nintendo Live 2019: il tifone Hagibis minaccia l’esposizione

Per chi non ne fosse a conoscenza, Hagibis è il nome dato al grande tifone che si sta dirigendo verso il Giappone. Con il passare del tempo, questa intemperia sta accumulando potenza e, in base al suo passaggio, potrebbe diventare pericolosa per la popolazione. Il periodo di passaggio di Hagibis corrisponde circa alle date del Nintendo Live 2019, perciò gli organizzatori hanno distribuito l’avviso che l’evento potrebbe essere cancellato. C’è ancora tempo, però, e i prossimi aggiornamenti sull’uragano saranno decisivi.