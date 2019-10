Samsung Galaxy S11 sarà lanciato a febbraio 2020?

Nonostante l’attuale Galaxy S10 sia uscito da meno di un anno iniziano già a circolare voci circa il suo successore. Secondo quanto riportato da una misteriosa fonte sul noto sito SamMobile pare che il Samsung Galaxy S11 possa essere svelato il 18 febbraio del 2020.

In base a quanto affermato il reveal della futura linea smartphone dovrebbe avvenire prima del MWC 2020, in uno speciale evento che si terrebbe a San Francisco. Tale notizia risulterebbe decisamente credibile, in quanto l’S10 è stato svelato questo 20 febbraio, poco prima del MWC di quest’anno. Sfortunatamente non sono state fornite indicazioni sulle probabili caratteristiche tecniche dello smartphone, probabilmente per l’enorme ammontare di tempo che ci separa dal suo arrivo sul mercato.

Infine lo stesso SamMobile ha specificato che non è totalmente certo dell’affidabilità del suo informatore, per cui occorre prendere quanto detto finora con le pinze. Non rimane quindi che attendere il prossimo 18 febbraio e sperare per il meglio.

