Indivisible Video Recensione

Indivisible è un titolo coraggioso, che riesce a unire in un mix quasi perfetto tanti generi diversi, passando da fasi platform e metroidvania a combattimenti a metà tra un JRPG e un picchiaduro. L’unione delle parti convince in quasi ogni aspetto, nonostante alcuni piccoli difetti nella narrazione e un sistema di sviluppo dei personaggi troppo semplicistico. Indivisible è sicuramente una delle produzioni indie più interessanti dell’anno. Se nella vostra carriera videoludica avete amato uno o più generi di quelli fusi all’interno di questo titolo, allora vi consigliamo di provarlo: potreste restare folgorati dal miscuglio di tipologie presenti, scoprendo magari di amare aspetti del gioco che non avreste mai immaginato.