One Punch Man A Hero Nobody Knows: ecco le date della beta

Bandai Namco ha appena annunciato che a breve sarà disponibile la fase beta di One Punch Man A Hero Nobody Knows, titolo tratto dal manga/anime di One. Dal primo al 4 novembre sarà infatti possibile testare il fighting game in quattro diverse sessioni:

Sessione 1 – venerdì, primo novembre dalle 11:00 alle 13:00 CEST

Sessione 2 – sabato, 2 novembre dalle 07:00 alle 09:00 CEST

Sessione 3 – sabato, 2 novembre dalle 22:00 a mezzanotte CEST

Sessione 4 – domenica, 3 novembre dalle 22:00 a mezzanotte CEST

One Punch Man A Hero Nobody Knows: in arrivo nel 2020

Per poter ottenere la possibilità di testare la versione beta, bisogna essere iscritti all’Ep!c loyalty program. Per l’occasione Bandai Namco ha anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. Vi ricordiamo che il titolo sviluppato da Spike Chunsoft è previsto per il 2020 su PC (solo digitale), PlayStation 4 e Xbox One.