Galaxy Fold 2: diffusi i primi rumor sul device

Samsung ha da poco rilasciato in alcuni mercati selezionati il suo problematico Galaxy Fold, ma sembra che l’azienda stia già lavorando ad un successore. Tale fatto è testimoniato da un brevetto risalente ad aprile recentemente scovato dai colleghi di LetsGoDigital che mostra un ipotetico Galaxy Fold 2.

All’interno del documento è presente un design per un Fold dotato di una S-Pen del tutto simile a quella presente sulla linea Note 10. Secondo il documento lo stilo in questione funzionerebbe sia a schermo richiuso che aperto e potrebbe interagire perfino con la piegatura del dispositivo, anche se non viene spiegato nel dettaglio in che modo. Naturalmente risulta ancora troppo presto per parlare di un successore all’attuale smartphone pieghevole di casa Samsung, ma risulta comunque interessante sapere che l’azienda abbia deciso di continuare ad investire in questa nuova tipologia di prodotti.

Galaxy Fold 2 potrebbe disporre del supporto all’S-Pen

Occorrerà in definitiva attendere almeno un altro anno per conoscere i primi dettagli sul probabile successore del Fold, quando anche i suoi rivali saranno giunti sul mercato.

Fonte