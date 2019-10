Fire Emblem Heroes: un trailer per l’evento di Halloween

Fire Emblem Heroes si veste a tema Halloween con il nuovo evento in arrivo. “A Monstrous Harvest”, questo il nome, porterà in battaglia quattro nuovi eroi: Ilyana, L’Arachel, Dozlaed e Hector. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che mostra le varie skill dei personaggi e che potete vedere in fondo alla notizia.

Fire Emblem Heroes: un mese a tema Halloween

L’evento, che porta anche la storia “Treat Friends”, sarà disponibile dal 9 ottobre al 9 novembre. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

