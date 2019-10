Sony Xperia 8 svelato ufficialmente

Dopo aver recentemente rivelato il top di gamma Xperia 5 Sony ha svelato da poche ore Xperia 8. Si tratta di uno smartphone di fascia media perfettamente in linea con gli attuali smartphone dell’azienda giapponese, soprattutto dal punto di vista dell’estetica del display.

Difatti il primo aspetto che salta all’occhio è lo schermo LCD Full HD+ da 6 pollici, il quale è dotato di una spessa cornice superiore e di un aspect ratio di 21:9. Dal punto di vista dell’hardware interno troviamo un processore Snapdragon 630, affiancato da 4GB di RAM, 64GB di memoria, uno slot per microSD e una batteria da 2,760mAh. Infine sul lato fotografico troviamo una camera frontale da 8MP e due lenti posteriori da 12 ed 8MP.

Sony Xperia 8 sembra uno smartphone economico decisamente solido

Lo smartphone in questione sarà reso disponibile in giappone verso la fine di ottobre per 54,000 JPY (circa 505 dollari), mentre non sono state fornite informazioni per un rilascio globale.

