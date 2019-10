Call of Duty Modern Warfare: in arrivo la confezione PlayStation 4 con il gioco

Mancano sempre meno giorni all’uscita dell’attesissimo Call of Duty Modern Warfare, nuovo episodio della storica saga targata Infinity Ward/Activision. Il titolo sarà infatti disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 25 ottobre. Per quanto riguarda la console Sony, il PlayStation Blog ci fa sapere che, proprio in quello stesso giorno, verranno messe in vendita delle PS4 con dentro una copia dello sparatutto.

Call of Duty Modern Warfare: in arrivo il bundle PS4

Nello specifico, la confezione conterrà una PS4 da 1 TB jet black, insieme a un controller wireless Dualshock 4 e una copia del gioco su Blu-Ray Disc.

