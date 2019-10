Overwatch League e i diritti dei Media

La Overwatch League sta vedendo più interesse da parte degli offerenti in questa tornata di negoziati sui diritti dei media, secondo il commissario Pete Vlastelica, un segnale positivo per la proprietà e un possibile indicatore di cambiamento in corso.

Overwatch League e le possibili nuove offerte

L’outfit degli Esports del secondo anno ha accordi mediatici con ABC / ESPN per TV lineare e Twitch per lo streaming digitale. Tali accordi sono iniziati nel 2018, il primo anno di esistenza della League, e scadono dopo il secondo anno. La League è sul mercato discutendo di possibili rinnovi o nuove offerte, e le fonti dicono che la proprietà ha diverse opzioni in via di sviluppo.

Durante il weekend delle Grand Finals a Filadelfia, poco più di una settimana fa, Vlastelica ha rifiutato di rivelare con chi sta parlando la League o quando verranno annunciati nuovi accordi. Ma ha ammesso che la proprietà ha visto un aumento di interesse da parte delle aziende dei media.

Vlastelica ha affermato:

Siamo un po ‘nel bel mezzo di questo momento, ma finora le conversazioni sono state fantastiche, e penso che sia sicuro dire che questa volta c’è più interesse che nel nostro primo ciclo di diritti due anni fa. Siamo in conversazioni più serie ora di quanto abbiamo avuto allora, il che è molto incoraggiante.

L’affare Twitch è stato segnalato per un valore di $ 90 milioni di dollari in due anni, per una media di $ 45 milioni all’anno, sebbene tali cifre non siano mai state confermate. La struttura finanziaria della partnership ABC non è stata divulgata.

Vlastelica afferma che l’interesse proviene da piattaforme di streaming ben note, nuove piattaforme digitali e società di media legacy. Mentre gli esatti offerenti non erano noti, i concorrenti del Twitch di proprietà di Amazon, come il Mixer di proprietà di Microsoft , hanno aumentato le loro spese nello spazio di gioco per tagliare la quota di mercato di Twitch. Stanno anche emergendo nuove piattaforme di streaming, come la rete VENN recentemente annunciata , che i suoi fondatori dicono che sta iniziando a fare offerte su proprietà di Esports non divulgate.

La League condivide le entrate dei media con le squadre, quindi i prossimi affari sono cruciali poiché la maggior parte dei franchise della League sta ancora lavorando per diventare redditizia. Le entrate della squadra aumenteranno il prossimo anno quando i 20 franchise della lega inizieranno ad ospitare regolarmente famiglie, ma un aumento dei dollari per i diritti dei media sarebbe uno sviluppo positivo.

Mentre un rinnovamento con Twitch sarebbe logico sotto molti aspetti, la piattaforma ha iniziato a cercare di ampliare la propria base oltre il mondo dei giochi e degli Esport. Alcuni esperti del settore si sono chiesti se vorrà pagare lo stesso importo o più per un rinnovo.