Overwatch League: Grand Finals e sponsor

Gli sponsor del Blue-chip erano numerosi nell’area dei fan durante le Grand Finals della Overwatch League. Tra i marchi che attivano o vendono: Fanatics , Bud Light , Coca-Cola , State Farm , Upper Deck, Kellogg’s , Toyota e T-Mobile.

Nuovi sponsor per la Overwatch League

Il team di marketing di Activision Blizzard ha aiutato i marchi a elaborare idee di attivazione che giocano su alcuni aspetti del videogioco o della lega Overwatch .

Ad esempio, l’attivazione di Coca-Cola ha permesso ai fan di saltare in una buca di schiuma mentre colpiva la posa del personaggio di Overwatch, Tracer, la cui silhouette è diventata il logo della lega. State Farm ha permesso ai fan di progettare e quindi stampare i segni per portare nell’arena per la competizione.

Bud Light aveva un camion marchiato con “Payload” in grassetto, che riproduceva una caratteristica dell’attuale videogioco Overwatch , in cui i giocatori spingono un veicolo con carico utile che sblocca speciali poteri curativi. In questo caso, i fan hanno camminato con il camion da un parcheggio vicino alla zona dei fan, dove il camion ha scaricato la birra e l’ha distribuita ai fan di età superiore ai 21 anni.

Josh Cella, responsabile delle partnership globali per Activision Blizzard Esports, ha dichiarato che Overwatch League e i suoi partner hanno intensificato la loro presenza nella zona dei fan quest’anno rispetto allo scorso anno, quando la lega era appena iniziata e ha tenuto le sue grandi finali inaugurali a Barclays Centro a Brooklyn.

Alle Grand Finals, molti fan indossavano maglie di varie squadre della Overwatch League, con la città natale di Philadelphia Fusion e Houston Outlaws con una forte presenza. La linea di merce della Overwatch League presso il trasportatore Fanatics era profonda più di una dozzina di persone per ore durante la mattina e il primo pomeriggio.