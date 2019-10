HEROIC e la rinascita del team

Nel novembre del 2018, RFRSH Entertainment ha venduto una delle sue squadre Counter-Strike: Global Offensive , Heroic , a Seranades Global Inc. L’accordo includeva un trasferimento di contratti dei giocatori, licenze, marchi e diritti di marchio al fine di rispettare le normative WESA relative la proprietà di più team CS: GO .

HEROIC e la gestione della nuova organizzazione

Erik Askered, CEO di Heroic, era partner della divisione Esports dell’agenzia di talenti CUBE. Quasi un anno dopo l’acquisizione del team, Askered ha parlato con The Esports Observer per condividere i nuovi inizi, i traguardi e le speranze di Heroic per il futuro.

Sono stato prelevato a ottobre al solo scopo di gestire Heroic. Conosco l’investitore da un po ‘di tempo, aiutandolo a sfruttare al meglio gli Esport. Ho ricevuto una telefonata da lui che diceva: “Erik, lascerai il tuo lavoro”. E così ho fatto. E ne sono molto contento.

Mentre Heroic era un marchio affermato sotto RFRSH, Askered notò che con l’acquisizione, lui e il suo team furono sfidati a creare qualcosa di nuovo oltre a un semplice logo aggiornato. All’epoca, Heroic era noto come il “fratellino di Astralis “, ovvero l’ultimo team CS: GO rimasto di proprietà di RFRSH. Ciò ha reso più facile distinguersi, secondo lui.

Nel suo primo ruolo esecutivo, lui e il suo team avevano il compito di creare una nuova organizzazione da zero.

Nonostante un po ‘di riorganizzazione, Heroic si è classificata come la squadra numero 12 al mondo CS: GO ad agosto. Askered è fiducioso che con la sua attuale formazione, Heroic è in grado di raggiungere il primo posto.