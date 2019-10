GRID Recensione

La discriminante è la rivalsa, la competizione, la rabbia di chi, dopo aver subito un’ingiustizia, tira fuori capacità inaspettate e, pure, una cattiveria sorprendente. Si guarda spesso nel claudicante specchietto posteriore, in GRID, quasi impauriti dalla furia di qualche pilota pronto a restituirvi il favore. Magari, dopo un sorpasso un po’ estremo, magari dopo una decisa botta sul posteriore figlia di una frenata mal valutata. O, meglio ancora, dopo una sportellata vecchio stile, tanto per far capire che no, questo “reboot” della storica serie Codemasters non è certo un gioco per gentlemen. Neanche un po’.

GRID-a nel silenzio

Non si tratta, neppure, di un gioco particolarmente complesso da un punto di vista strutturale. Anzi, per certi versi, quelli legati alle modalità disponibili e ai contenuti, GRID è figlio di una generazione ormai dimenticata o, se si preferisce, di un universo parallelo dove non esistono GT Sport, Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7. Probabilmente, neppure DriveClub. GRID, semplicemente, se ne frega di raccogliere i dettami lasciati lungo i circuiti di tutto il mondo dalla concorrenza più o meno recente e propone, al contrario, una struttura ancora più classica popolata da un numero di circuiti e di auto sicuramente interessante per qualità e varietà, ma numericamente inferiore a qualsiasi altro tipo di produzione AAA pubblicata negli ultimi anni. Numeri che, ad ogni modo, restano interessanti. La modalità carriera di GRID offre, dopo la “creazione” di un alter ego virtuale, la possibilità di cimentarsi in corse di diverse categorie, a loro volta suddivise in eventi, sempre introdotti da speaker piuttosto festosi, sparsi lungo 4 continenti e 8 nazioni. Ci sono i circuiti classici e, soprattutto, quelli cittadini, vero marchio di fabbrica della serie. Giappone, China, Stati Uniti, Spagna, Stati Uniti, Cuba, Australia, Malesia e Regno Unito: buona varietà, certo, tanto visiva quanto nel design, ma siamo lontani dall’opulenza cui ci hanno abituato altre produzioni. Lo stesso dicasi sul fronte garage. Tante auto, tante categorie. Eppure, il confronto con la concorrenza, quella più agguerrita, resta impietoso. D’altro canto, si tratta sempre e comunque di affrontare, pur con una certa libertà, una griglia di gare in successione, cercando quanto meno di salire sul podio e sbloccare, di volta in volta, nuovi eventi, nuove competizioni. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, le stelle o, magari, la pioggia che alle volte bagna e rende più insidioso il tracciato.

Nulla di nuovo all’apparenza, perché l’anima di GRID, ed è un’anima grande così, non è stata esposta in una vetrina luccicante, quella dei numeri e delle licenze esclusive, ma è stata abilmente nascosta nel codice e, nello specifico, nelle avanzate routine comportamentali che regolano l’intelligenza artificiale. E da questo punto di vista, credeteci, GRID non teme praticamente paragoni. L’IA, in linea generale, è stata sviluppata su due livelli diversi. Una, è legata ai comportamenti del compagno di squadra, mentre l’altra, ben più incidente, sui piloti rivali. In pratica, sfruttando i tasti direzionali del pad o del volante (nella nostra prova ci siamo affidati al solito Logitech G29) è possibile “controllare” l’atteggiamento del nostro compagno chiamato, a seconda delle occasioni o dell’andamento della gara, a rallentare piuttosto che attaccare. In tutta onestà, a fronte di più tentativi, non abbiamo raccolto sensazioni particolarmente positive. Il pilota “amico”, al netto di qualche “rifiuto” comunicatoci via radio dal team, sembra poco recettivo, limitandosi il più delle volte ad ignorare gli ordini.

Un’IA ben studiata

Discorso completamente diverso, invece, per quanto riguarda i piloti avversari, di base ognuno con una sua personalità ben definita pronta ad emergere nel corso di un evento a seconda del nostro comportamento in pista. Proprio così. In pratica, sulla base del nostro atteggiamento o, meglio: della nostra condotta di gara, i piloti svilupperanno una sorta di sentimento di odio, vendetta, cattiveria sfrenata nei confronti della nostra auto che, ed è capitato, si trasformerà in una sorta di “obiettivo” da superare o, addirittura, buttare fuori pista. Non è un’esagerazione: è capitato che, dopo un sorpasso troppo aggressivo conclusosi con un contatto più o meno evidente, l’avversario di turno si sia trasformato in “Nemesi”, status marchiato a schermo da un avviso e pure da un’icona, pronta a vendicarsi dell’ingiustizia ricevuta. In quei momenti, anche la più tranquilla delle gare rischia di trasformarsi radicalmente, dando vita, nei casi più estremi, ad una sorta di “caccia all’uomo” nei confronti del giocatore. Giusto evidenziare come la cosa, dal nostro punto di vista, non sia assolutamente un difetto, ma anzi una specifica scelta di design che “colora”, in maniera divertente e imprevedibile, una qualsiasi competizione. Il comportamento delle nemesi, per altro, non è ripetitivo. Dipende, ancora una volta, dalla personalità del pilota, dalla sua cattiveria. Persino dalle sue abilità di guida. L’esempio più classico è quello di un pilota sbattuto fuori pista di forza e, magari, mandato in testa coda. In un altro racing qualsiasi, quel pilota, probabilmente, non lo rivedremmo più. In GRID no. In GRID, quell’avversario riguadagnerà la pista e, come posseduto da una forza misteriosa, riuscirà magari a scalare posizioni fino a raggiungerci e, a sua volta, aggredirci per il più ardito dei sorpassi. Situazioni di questo tipo, con diverse variabili, sono frequenti. E non è difficile ritrovarsi, capita la malaparata dopo una manovra troppo azzardata, a sbirciare impauriti lo specchietto retrovisore, ammirando da spettatore interessato la rincorsa della nemesi di turno. D’altro canto, anche al di fuori del sistema Nemesi, il comportamento dei piloti in pista è sicuramente degno di nota. Non seguono binari e sono poco propensi ai “trenini”, ed anzi leggono con spiccata intelligenza strategica le varie situazioni, comportandosi di conseguenza.

Sorpassare, in Grid, non è quasi mai un gioco da ragazzi, perché chi ci precede cerca, in ogni modo, di chiuderci la traiettoria. O, magari, buttarci fuori strada a sua volta. In questo senso, il modello di guida di stampo evidentemente Arcade, da limare in un senso piuttosto che in un altro tramite settaggi ed aiuti, è stata una piacevole sorpresa. Nonostante qualche velleità simulativa spuntata fuori dal menu, GRID propone un’esperienza sì leggera, ma anche carismatica, con un carattere ben definito che sfugge, in buona sostanza, ai canoni dei simcade più recenti per avvicinarsi piuttosto ad un’esperienza da sala anni ‘90. In buona sostanza, derapate, frenate al limite e contatti non sono solo permesse, ma persino promosse da una fisica al servizio della spettacolarità. Insomma, sfruttare la fiancata dell’auto che ci precede per chiudere più velocemente una curva a gomito diventa, ad esempio, una scusa per farsi letteralmente un nuovo nemico. Le gare scorrono via adrenaliniche, veloci, con sorpassi e controsorpassi, per risolversi, spesso, a pochi metri dal traguardo. Realistico? Neanche per sogno. Divertente? Decisamente sì. Soprattutto perché il design dei circuiti sposa la particolare filosofia di guida di un titolo che, almeno per certi versi, potremmo definire “old school”. Paradossale come la formula, in GRID, risulti allo stesso tempo tanto anacronistica quanto incredibilmente fresca e originale.

Gioie e Dolori nel nuovo GRID

Una contraddizione? Non è neppure l’unica di una produzione piuttosto particolare, dove l’ago della bilancia di quello che funziona e quello che invece no è sempre in bilico. Per quanto lo sforzo di catalizzare l’attenzione sulla singola gara o, meglio, su uno specifico evento sembri funzionare sul breve termine, alla lunga il “gioco” si rompe un po’. La carriera in single player propone una serie di eventi che faticano, nella loro fredda sequenza, ad apparire come un tutt’uno. Nonostante le possibilità di personalizzare livree, colori, ma anche stemmi e tag, il tutto risulta un po’ asettico. Anche la possibilità di assumere nella propria scuderia compagni di squadra più performanti, è, alla fine dei conti, un’attività incapace di esaltare, così come il sistema di compravendita dei mezzi, anche al netto di premi piuttosto generosi, è poco approfondito. D’altro canto, lo stesso parco auto è lontano dai numeri delle produzioni più importanti, se pur vario nella naturale suddivisione tra modelli e classi. Dalle Touring alle Stock Car, passando dai bolidi da GT fino alle monoposto della Formula Jedi, il garage, orgogliosamente licenziato, è relativamente ampio, con differenze in termini di guidabilità sensibilmente marcate considerando la natura del gioco. In tal senso, vale la pena sottolineare come il team di sviluppo si sia avvalso della consulenza di un certo Fernando Alonso, il cui “avatar” è effettivamente presente nel gioco. Tutto qui? Quasi. Insieme al più classico dei multiplayer e alla condivisione di tempi e classifiche, è presente anche una sezione di “Gioco Libero” dove creare il proprio evento. Dal nome alla categoria, fino al numero di giri e dei partecipanti. Ecco, sì. Tutto qui.

Difficile, a questo punto, pensare che l’esperienza ludica offerta da Grid sia capace di attrarre qualsiasi tipo di utenza. Anzi, a scremare ancor di più la potenziale platea di acquirenti ci si mette pure il comparto tecnico. Abbiamo testato il titolo in versione PS4, trovando evidenti differenze in termini di impatto visivo a seconda che il gioco girasse su Pro piuttosto che su Slim. Nel primo caso, specie nei circuiti cittadini, GRID è davvero bello da vedere. Le texture sono tutte al posto giusto, il frame rate è solidamente ancorato al tetto dei 60 fotogrammi e la resa delle superfici è sempre convincente. Di più: sempre su Pro, la gestione delle luci è ottima, per un EGO engine davvero in forma. In tal senso, il passaggio su PS4 Slim è stato traumatico. A 1080p, sulla versione “base” dell’hardware Sony, il racing Codemasters cambia letteralmente aspetto. In peggio. Sul monitor fa capolino un persistente aliasing, le texture, specie quelle delle auto che ci precedono, sgranano inesorabilmente e il frame rate comincia a perdere colpi su colpi. In generale, tutto appare impastato e poco definito, come se mancasse una vera “messa a fuoco” di tutti gli elementi a schermo. Le due versioni, ad ogni modo, condividono alcune magagne. In primis, la povertà dei “danni” alle carrozzerie, poco convincenti ma, questa la promessa, in fase di finitura in attesa del lancio. In secondo luogo, resta il problema del frame rate dello specchietto retrovisore, in ogni caso più che dimezzato rispetto al resto del pacchetto. Una “stortura” stilistica che non rende omaggio all’ottimo lavoro degli artisti di Codemasters. Non è una battuta: GRID, quasi fosse una sorta di orgoglioso retaggio, alterna i “soliti” tracciati da Gran Premio e circuiti cittadini davvero belli da vedere. Barcelona, Shangai, San Francisco. Palazzi moderni ed antichi, led enormi, persino fumogeni colorati e palloncini che, incuranti della velocità dei bolidi in pista, salgono lentamente nei cieli colorati e pittoreschi di questo titolo strano, vecchio, innovativo ed esaltante che ci ha riportato alla mente un passato neppure troppo remoto. Quando i racing arcade, con tutte le loro esagerazioni, erano ancora divertenti. Proprio come il nuovo GRID.

GRID in versione 2019 non è un titolo semplice da valutare. In un mercato coccolato da anni di produzioni mastodontiche, il reboot della storica serie Codemasters rischia di passare inosservato al grande pubblico. Sarebbe un peccato. Piuttosto che concentrarsi sul contorno, GRID punta tutto sulla gara, sull’evento, su quelle sensazioni di guida intelligentemente arcade che rendono ogni competizione unica, diversa dall’altra. D’altro canto, il gran lavoro infuso nello sviluppo dell’intelligenza artificiale pone il racing inglese su un gradino diverso rispetto all’offerta attuale, segnando un piccolo step evolutivo che, in futuro, non potrà essere ignorato.