Nasce l’associazione professionale per Fortnite

La Fortnite Professional Players ‘Association (FNPPA) è stata istituita da 16 giocatori professionisti, divisi equamente tra Nord America ed Europa. L’organizzazione professionale indipendente promuoverà la prospettiva di attori collettivi verso il futuro del Fortnite competitivo e aggiungerà ulteriori membri.

16 giocatori professionisti danno il via alla FNPPA

L’FNPPA è simile alla Counter-Strike Professional Players ‘Association, fondata nel 2018.

Sedici giocatori professionisti di Fortnite provenienti da tutto il Nord America e dall’Europa hanno annunciato la costituzione della Fortnite Professional Players ‘Association (FNPPA), un’organizzazione intesa ad aiutare i giocatori a dire qualcosa di più unificato nel futuro dell’esportatore.

Secondo la dichiarazione iniziale di FNPPA, il gruppo è

un collettivo indipendente mondiale di giocatori Fortnite professionisti , destinato a fornirci una piattaforma professionale per esprimere le nostre opinioni sul futuro della scena competitiva di Fortnite , in modo che possiamo avere il dialogo più produttivo possibile con gli sviluppatori.

I 16 membri del consiglio di fondazione includono giocatori di NRG Esports , 100 Thieves , FaZe Clan , Fnatic e Team SoloMid . Il gruppo comprende anche il vincitore del concorso Fortnite World Cup Solo Kyle “Bugha” Giersdorf di Sentinels, nonché uno dei vincitori del Duos della Coppa del Mondo, David “Aqua” Wang di Cooler Esports. L’FNPPA prevede di coinvolgere altri membri regolari nelle prossime settimane.

La rapida ascesa di Fortnite come Esport è arrivata con alcuni intoppi lungo il percorso, tra cui le lamentele dei giocatori sull’integrità competitiva in alcuni casi, come quando Epic Games ha emesso patch che cambiano il gioco proprio prima di una competizione.

La formazione dell’FNPPA arriva anche in seguito al conflitto tra FaZe Clan e il famoso giocatore e streamer Turner “Tfue” Tenney, che ha presentato ricorso contro l’organizzazione a maggio per presunta violazione del diritto del lavoro californiano tra altre denunce. Il Clan FaZe da allora ha contrastato Tenney per violazione del contratto e la controversia rimane irrisolta.

L’FNPPA segue le orme dell’Associazione indipendente di giocatori professionisti Counter-Strike (CSPPA), fondata nel 2018 con il parere di Scott “SirScoots” Smith e l’assistenza della Danish Elite Athletes Association. La CSPPA consulenza sui contratti dei giocatori e le preoccupazioni torneo di pianificazione , così come i modi per affrontare la frammentazione del Counter-Strike: Global Offensive ‘s scenario competitivo.