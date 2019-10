Complexity Gaming in partnership con Extra Life

L’organizzazione nordamericana Complexity Gaming ha stretto una partnership con il programma di raccolta fondi di gioco Extra Life con l’obiettivo di supportare gli ospedali pediatrici in tutto il Nord America.

Extra Life supporterà gli ospedali pediatrici con la partnership di Complexity Gaming

Un’importante attivazione avrà luogo il 2 novembre, vedendo i giocatori e gli streamer di Complexity Gaming unirsi alla trasmissione Extra Life per raccogliere fondi e consapevolezza.

Cam Kelly, CMO di Complexity Gaming ha commentato la partnership:

Contribuire a cause significative è uno dei pilastri fondamentali della complessità. Attraverso la nostra partnership con Extra Life, siamo in grado di sfruttare la nostra portata e visibilità globale per avere un impatto positivo sugli ospedali Miracle Network per bambini in tutto il paese, incluso il nostro ospedale locale CMN, la salute dei bambini a Dallas, in Texas.

Altre sfaccettature della partnership includono streaming live, visite ospedaliere locali, una landing page personalizzata per la complessità sul sito Web di Extra Life e la creazione di contenuti sui social media.

John Lauck, Presidente e CEO di Children’s Miracle Network Hospital ha aggiunto:

Siamo entusiasti di collaborare con Complexity Gaming per raccogliere fondi e consapevolezza per gli ospedali per bambini attraverso i giochi. Più di 10 milioni di bambini entrano in un ospedale per bambini Miracle Network ogni anno – i fondi raccolti attraverso Extra Life forniscono trattamenti critici e servizi sanitari, attrezzature mediche pediatriche e cure di beneficenza. Grazie per il vostro supporto e non vedo l’ora di sintonizzarmi sui flussi di beneficenza di Complexity a beneficio degli ospedali CMN.

Complexity Gaming ospita i giocatori in nove titoli e ha un elenco di streamer, anche se non ci sono dettagli su chi sarà coinvolto nelle attivazioni al momento della scrittura.

Questa non è la prima partnership che Extra Life ha stretto per gli Esport, avendo collaborato con HyperX nel 2017 per ospitare lo streaming live di beneficenza con i professionisti degli Esport.