La DreamHack torna in India

L’organizzatore dell’evento DreamHack ha svelato i piani per tornare in India con il suo recentemente annunciato DreamHack Delhi. NODWIN Gaming e Viacom18 si sono uniti all’ organizzazione per ospitare l’evento nella capitale indiana, Nuova Delhi, dal 6 all’8 dicembre presso il NSIC Exhibition Ground.

Con DreamHack Delhi, l’organizzazione ritorna in India

Sarà trasmesso in streaming live sulla piattaforma VOOT di Viacom18.

Marcus Lindmark, co-CEO, ha discusso del ritorno in una versione:

Noi di DreamHack siamo felici di tornare nel grande paese dei giochi dell’India. Il festival dell’anno scorso a Mumbai è stato storico in quanto è stato il primo festival DreamHack mai tenuto in Asia. L’India ha una comunità di gioco molto forte, che abbiamo vissuto in prima persona durante l’evento dell’anno scorso. Questo rende DreamHack Delhi un naturale passo successivo nel nostro impegno nel rendere l’esperienza DreamHack il culmine perfetto dell’anno di gioco in India.

Durante i tre giorni, ci saranno una festa LAN e tornei su Counter-Strike: Global Offensive, Street Fighter V, Super Smash Bros., Tekken 7 e PlayerUnnown’s Battlegrounds. I partecipanti potranno anche godere di una collezione di giochi retrò e da tavolo con premi assegnati ogni giorno. Gli streamer locali saranno inoltre invitati all’evento per lo streaming da un’area dedicata.

Akshat Rathee, fondatore e CEO di NODWIN Gaming ha aggiunto:

Alla base, il gioco riguarda amicizie e storie. I legami che stringiamo come amici con il nostro comune amore per i giochi. Noi di NODWIN Gaming e Viacom18 faremo tutto il possibile per scolpire un DreamHack più grande e migliore dell’ultima edizione. Ci sarà qualcosa per tutti al Delhi. Sarà divertente, sarà molto divertente.

Il primo evento in India è stato DreamHack Mumbai , che si è tenuto lo scorso anno dal 21 al 23 dicembre. NODWIN Gaming e Viacom18 hanno lavorato con DreamHack per produrre l’evento.