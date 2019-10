Gamer Health collabora con HYPE Sports Innovation

La start-up finlandese Gamer Health è stata selezionata per partecipare a un programma di accelerazione condotto da 1. FC Köln , in collaborazione con HYPE Sports Innovation .

Gamer Health entra in partnership con HYPE Sports Innovation

Gamer Health sta cercando di cambiare la percezione dello stile di vita sedentario degli Esport con la sua applicazione, volta ad aiutare i giocatori a gestire i loro comportamenti e le loro scelte di vita. Il marchio è di proprietà di Bono Health .

HYPE è una piattaforma tecnologica dedicata al collegamento e agli investimenti nell’innovazione sportiva in tutto il mondo. Il programma offre ai partecipanti l’accesso al mondo dello sport internazionale, offrendo opportunità di formazione e networking.

Timo Kettunen, CEO di Gamer Health, ha discusso dell’impresa:

Questo è un punto di svolta per noi. Come startup finlandese, la nostra posizione è sempre considerata un po ‘oltre il nord, ma con la grande rete di partner degli acceleratori, possiamo lanciare il nostro successo internazionale direttamente al livello successivo.

Gamer Health è stato selezionato come uno dei 10 candidati su un totale di 124 per andare avanti con il programma, essendo la prima startup finlandese a partecipare. Sarà in grado di entrare nel mercato globale testando i prodotti con gruppi target, lanciando al contempo il proprio prodotto a investitori sportivi e venture capitalist. I precedenti eventi dell’acceleratore HYPE hanno vantato 30 round di raccolta fondi, lanciati a oltre 950 leader del settore con oltre 500 connessioni effettuate con gli investitori.

Alexander Wehrle, CEO di 1. FC Köln ha aggiunto:

Attraverso il programma di avvio, vogliamo promuovere non solo i giovani imprenditori creativi nel settore sportivo, ma nel migliore dei casi come club trarre vantaggio da concetti di business innovativi.

1. L’FC Köln è entrato negli Esports nel 2018 quando ha collaborato con SK Gaming . Successivamente ha acquisito una partecipazione del 67% in SK Gaming insieme a Mercedes-Benz.