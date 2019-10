Steam mette a disposizione giochi gratuiti per i militari

Militari e veterani in servizio attivo possono catturare dozzine di giochi Steam gratuitamente in questo momento attraverso il programma Games to Grunts dell’OSD, un’iniziativa incentrata sul fornire gratuitamente ai membri militari giochi digitali.

Arrivano giochi gratuiti per militari e veterani in servizio attivo, tutto su Steam

L’attuale raccolta di giochi include SoulCalibur VI e Tekken 7 , le voci più recenti della coppia di franchise di giochi di combattimento di lunga data.

Per proteggere i codici per i giochi gratuiti, dovrai registrarti per un account Games to Grunts usando il tuo ID militare. Nota che alcuni giochi stanno già esaurendo, quindi non aspettare troppo a lungo per richiedere i tuoi omaggi.

Vi ricordiamo che l’ultimo capitolo, Tekken 7, continua ad essere apprezzata da tutti gli appassionati. Tanto che Bandai Namco ha supportato il titolo più recente, dalla sua uscita nel 2017, con tanti nuovi contenuti e combattenti per un roster che conta almeno 45 personaggi.