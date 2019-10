James Wan produrrà insieme a Bonelli Entertainment una serie su Dylan Dog

James Wan, oltre ad essere la mente dietro la saga di The Conjuring e il primo Saw, è stato di recente al centro dei riflettori per aver diretto Aquaman, uno degli ultimi cinecomic targati DC Comics (qui trovate la nostra recensione del lungometraggio). È evidente quindi, che nel curriculum di questo artista, ci sono parecchie opere horror, elemento da non sottovalutare considerando la notizia che fra poco vi riporteremo.

James Wan e l’investigatore dell’incubo

Qualche ora fa, infatti, ComingSoon.net ha annunciato la realizzazione di una serie live action di Dylan Dog (composta da 10 episodi) che verrà co-prodotta dalla Atomic Monster (la casa di produzione di Wan) e da Bonelli Entertainment. Lo storico personaggio creato da Tiziano Sclavi aveva già avuto in precedenza tanti adattamenti, prevalentemente fan-film, ed un’opera ufficiale uscita nel 2011, dove si racconta una storia del tutto nuova rispetto ai fumetti. Chissà se la serialità del mondo del piccolo schermo sarà la soluzione più adatta per narrare le avventure del noto investigatore dell’incubo nostrano…