Zombieland 2: nel red band trailer appare anche Bill Murray

Zombieland 2 (Zombieland – Doppio Colpo), lungometraggio diretto da Ruben Fleischer (Gangster Squad, Venom) vedrà tornare la storica squadra del primo capitolo in una nuova ed esilarante avventura, che porterà il team fino alla conquista di una vuota e isolata Casa Bianca. Qualche mese fa vi avevamo mostrato l’ultimo poster della realizzazione, mentre oggi abbiamo un nuovo filmato.

Zombieland 2: il nuovo trailer

Sul canale YouTube ufficiale di Sony Pictures Entertainment, infatti, è stato pubblicato un nuovo trailer red band (un video con contenuti espliciti e solo per adulti) dell’opera, che oltre a rivelare tanta volgarità e violenza, ci mostra brevemente, in una breve sequenza, la presenza di Bill Murray nel lungometraggio, che interpreta sé stesso. Se siete curiosi di vedere il filmato, vi lasciamo al trailer che trovate qui sotto, in calce all’articolo.