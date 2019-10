The Lighthouse: A24 spingerà la candidatura di Robert Pattinson come Miglior Attore agli Oscar

The Lighthouse (qui trovate il secondo trailer) è un film molto particolare di Robert Eggers che vede come protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe, che interpretano due guardiani di un faro che vivono un’esperienza di follia e allucinazione non meglio specificata. L’opera, che arriverà negli Stati Uniti il 18 ottobre, non ha ancora una data di rilascio ufficiale nel nostro paese.

The Lighthouse: Pattinson in lizza per gli Academy Award?

È di qualche ora fa la notizia che A24 (ripresa da MovieWeb), la casa di produzione e distribuzione dietro il lungometraggio, spingerà la candidatura di Pattinson agli Oscar come Miglior Attore. Non a caso, recentemente, la star in questione aveva ribadito una dedizione nella parte tale da fargli compiere gesti estremi pur di entrare nel folle personaggio che ha impersonato. Non è da escludere inoltre che venga sponsorizzato anche Dafoe nella categoria di Miglior Attore non protagonista, e per avere conferma tocca attendere solamente i nomi ufficiali in nomination agli Academy Award, che saranno rivelati nei prossimi mesi.