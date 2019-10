The Last of Us Part II: Naughty Dog ha scelto con cura il materiale mostrato

The Last of Us Part II ha ricevuto nelle ultime settimane un nuovo trailer e una demo dove sono stati proposti alcuni spezzoni del gioco, che vi ricordiamo essere atteso il 21 febbraio 2020 su solo PlayStation 4. A quanto pare il team di sviluppo Naughty Dog ha studiato e scelto con cura tutto il materiale che fino a questo momento è stato mostrato all’utenza, come suggerito dall’attore Troy Baker (che interpreta Joel).

The Last of Us Part II: creata l’esperienza perfetta

Baker, presente e intervistato in occasione dell’MCM Comic-Con Scotland, ha specificato che questo studio della diffusione del materiare è servito per preparare i giocatori a vivere la miglior esperienza possibile non appena toccheranno il controller e inizieranno a giocare.

“Devo tornare indietro e dare credito a Neil (Druckman nrd) perché il materiale che ha mostrato è stato selezionato molto, molto attentamente. Non perché sono preoccupati di dare troppo o rovinarlo, semplicemente perché c’è un modo in cui vuole che tu viva il suo gioco. Sono sempre cauto per assicurarmi di non rovinare tutto.”

A quanto pare anche la scelta di mostrare il nuovo trailer durante lo State of Play non è casuale: secondo il doppiatore, Druckmann ha deciso di mostrarlo in quell’occasione in concomitanza di un viaggio aereo di Baker, fattore che ha impedito all’attore di poter dire la sua e di ritrovarsi all’atterraggio a fatto già compiuto. Egli però è stato comunque contento di apprendere dell’annuncio della data d’uscita una volta atterrato.