Monster Boy and The Cursed Kingdom: gli sviluppatori stanno lavorando ad un sequel?

Monster Boy and The Cursed Kingdom, per chi non lo conoscesse, è un titolo platform sviluppato da Game Atelier e pubblicato da FDG Entertainment. Fin dalla sua release, il gioco è stato accolto molto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, dimostrandosi essere un grande successo per il team che lo ha creato. Parlando proprio di quest’ultimo, si è fatto recentemente sentire su Twitter, annunciando una piacevole novità per il pubblico.

Monster Boy and The Cursed Kingdom: verrà annunciato il sequel del gioco?

FDG Entertainment ha pubblicato un post diretto a Game Atelier, dove ribadisce che insieme formano una grande squadra e che, anche dopo cinque anni di sviluppo, continuano a divertirsi con Monster Boy. Il messaggio veramente interessante arriva però alla fine, dove viene rivelato che il team sta lavorando ad un nuovo e ancora più ambizioso progetto, che non vedono l’ora di svelare in futuro. Potrebbe trattarsi quindi di un sequel del titolo? Un’evoluzione del gioco potrebbe effettivamente rientrare nella definizione di “più ambizioso” che gli hanno attribuito. Nel frattempo che attendiamo novità, perché non date un’occhiata alla nostra recensione di Monster Boy per scoprire le ragioni del suo successo?