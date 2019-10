Hearthstone: l’atleta Blitzchung è stato squalificato per aver violato il regolamento

Quella che per molti può essere vista come una semplice espressione del proprio pensiero si è trasformata invece in una squalifica. L’atleta professionista Chung “Blitzchung” Ng Wai è stato intervistato in diretta alla fine di una partita della Asia Pacific Hearthstone Grandmasters e, dopo aver tolto la maschera che stava indossando, ha acclamato a gran voce “Liberate Hong Kong”, violando il regolamento ufficiale.

Hearthstone: Blitzchung è stato bandito per un anno e non riceverà i premi di questa stagione

Quella dichiarazione da parte del giocatore, riferita al movimento di protesta che attualmente sta incendiando la città di Hong Kong, è una diretta violazione del 2019 Hearthstone Grandmasters Official Competition Rules. Nello specifico, Blitzchung ha infranto il codice riportato nella Sezione 6.1, che nega la possibilità di esprimere pubblicamente messaggi reputati offensivi per una fetta di pubblico oppure dannosi per l’immagine di Blizzard. Di conseguenza, l’atleta è stato squalificato dai Grandmasters e non riceverà premi per questa stagione competitiva, oltre a non poter competere su Hearthstone fino al 5 ottobre 2020. Inoltre, sono stati puniti anche i due presentatori che hanno condotto l’intervista, presumibilmente per non essere intervenuti in seguito all’incidente. La diretta è stata cancellata e non è più recuperabile attraverso i canali ufficiali.

