Metro Redux potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Il successo di Nintendo Switch e le sue funzionalità hanno permesso a molti titoli, vecchi e nuovi, di ricevere il porting su tale console e tornare in voga tra il pubblico. Sembra che uno dei prossimi in elenco sia Metro Redux, il pacchetto di 4A Games e Deep Silver contenente i primi due capitoli della serie di Metro.

Metro Redux: a dicembre su Nintendo Switch?

Un retailer portoghese, sotto il nome di Gaming Replay, ha pubblicato nel proprio catalogo la versione Switch del prodotto, indicandone il prezzo di €44,99 e la data di arrivo a dicembre 2019. Ovviamente, come per tutti i casi analoghi a questo, la sola presenza sul sito non è da prendere come una conferma ufficiale. Nel caso però che lo sia, i possessori della console versatile di Nintendo avranno l’occasione di giocare molto presto alle versioni remastered di Metro 2033 e Metro: Last Light, i titoli di debutto della nota serie di sparatutto. Vi terremo informati sulle prossime novità, quindi continuate a seguire la nostra sezione Games.