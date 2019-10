World of Warcraft: svelato il prossimo update di Battle for Azeroth, Visions of N’zoth

A sorpresa, Blizzard Entertainment ha deciso di non aspettare il Blizzcon 2019 e di rivelare subito tutti i contenuti dell’update 8.3 di World of Warcraft: Battle for Azeroth. Il nome dell’aggiornamento è Visions of N’zoth e metterà i giocatori contro un potente dio antico che minaccia di portare distruzione e caos sul pianeta.

World of Warcraft: l’estenuante lotta contro il Dio N’zoth si avvicina

La più grande novità in arrivo sono gli Assalti, che si terranno in due zone differenti: Uldum e Vale of Eternal Blossoms. Se siete esperti della storia del gioco, vi ricorderete che questi luoghi ospitano delle fortezze create appositamente per difendersi dall’attacco di N’zoth. Quest’ultimo manderà quindi le sue potenti armate ad abbattere queste strutture e, insieme a loro, la speranza del popolo di riuscire a fermare la sua armata. Da come sono stati presentati, sembra che gli Assalti funzioneranno in maniera simile alle Invasioni Demoniache dell’espansione Legion, cambiando la mappa e aggiungendo nuove quest a tempo in determinate fasce orarie. La ricompensa si tradurrà in un nuovo sistema chiamato ‘Horrific Visions‘, una sfida dedicata ai giocatori singoli. Se volete ulteriori dettagli sul futuro di World of Warcraft: Battle for Azeroth, date un’occhiata al video che trovate qui sotto.