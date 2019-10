Xbox Game Pass: 10 videogiochi imperdibili del catalogo

Xbox Game Pass | Spesso si parla di quanto Sony abbia fatto di gran lunga meglio sul versante delle esclusive ma meno su quello dei servizi, laddove Microsoft ha saputo invece dar vita ad un’infrastruttura notevole e di spessore. Oggi siam qui proprio per parlare del servizio di punta del colosso di Redmond, ovvero Xbox Game Pass; definito come la vera killer application di Xbox One. Non a torto, potremmo dire: il catalogo del servizio in abbonamento Microsoft è notevole, ricco di giochi validissimi, con tanto di esclusive disponibili sin dal day one (così come diversi altri titoli, in base ad accordi specifici). Una vera e propria macchina da guerra sulla quale poter vivere una moltitudine di esperienze con una spesa mensile di 9,99€ (o di 12,99€ nel caso si optasse per Ultimate che comprende anche il Live Gold), ma che spesso finisce in offerta a uno o due euro. Possedere una Xbox One e non essere abbonati risulterebbe quasi un sacrilegio. Ironia a parte, con questo articolo vogliamo dar risalto a quelli che a nostro modo di vedere sono titoli assolutamente imprescindibili se si è sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass. Una top 10 dei titoli da non perdere e giocare quanto prima (nel vero senso della parola, siccome il catalogo è sempre in costante aggiornamento). Chiaro dunque che questa top riguardi l’elenco attuale dei giochi offerti dal servizio Microsoft, ossia quelli allo stato attuale ancora disponibili nel momento in cui è stato pubblicato l’articolo. Abbiamo però deciso di tagliare fuori le esclusive proprio per dar maggior risalto a tutto il resto. La classifica inoltre si riferisce al catalogo Xbox One e non PC. Fatte le dovute premesse, possiamo cominciare.

10. Mutant Year Zero: Road to Eden

Lo strategico a turni realizzato da The Bearded Ladies è una piccola grande chicca che potete giocare se abbonati a Xbox Game Pass. Un titolo delizioso, che strizza l’occhio a quella filosofia ludica trasmessa dal ben noto XCOM, con le dovute differenze del caso. Mutant Year Zero: Road to Eden unisce infatti alla strategia anche una buona dose di esplorazione, componenti da stealth game (su cui si basano molti degli approcci strategici) e un racconto solido e accattivante. Tutti elementi che ci portano a definire l’opera un vero e proprio Tactical Adventure. Titolo succulento, caratterizzato da una peculiare direzione artistica; consigliamo di installarlo e vivere quanto prima questa splendida esperienza.

9. Devil May Cry 5

Quello realizzato da Capcom è un roboante stylish hack ‘n slash che in termini di puro divertimento regala un’esperienza spettacolare, frizzante e fuori di testa. Nonostante alcune note stonate, come ad esempio la non perfetta gestione dei tre personaggi e un level design molto meno ispirato che in passato, Devil May Cry 5 è una furia esplosiva che infiamma qualsiasi videogiocatore dinanzi al suo cospetto. Tamarro ed esuberante come pochi, tanto che il celebre ammazza-demoni, Dante, fa incetta di nemici con armi stravaganti come la motospada. Ci si aspettava qualcosina in più da Capcom considerando che nelle dichiarazioni prima dell’uscita affermava di voler rivoluzionare il brand. Alla fine così non è stato, ma cosa sicura è che sono riusciti a confezionare uno dei combat system più adrenalinici e frenetici di sempre (escludendo V). Se non lo avete ancora giocato, sappiate che è disponibile su Xbox Game Pass, in attesa di essere vissuto dall’ammazza-demoni sopito dentro di voi.

8. Darksiders II: Deathinitive Edition

L’avventura di Morte è molto probabilmente la migliore dell’attuale trilogia di Darksiders. Ogni capitolo offre una base strutturale piuttosto simile ma in chiavi ludiche differenti. Però è in Darksiders II che l’ormai defunta Vigil Games (che non ha realizzato il terzo capitolo) ha dato prova del proprio brillante estro creativo. Prendendo il meglio da brand come The Legend of Zelda, Prince of Persia e molti altri, il team di sviluppo fu capace di creare una formula comunque piuttosto originale, non accusando di risultare troppo derivativa delle opere di riferimento. Su Xbox Game Pass è presente la remastered che contiene tutti i DLC rilasciati nel tempo e le ovvie migliorie del caso. Un action adventure con un combat system da hack ‘n slash e alcuni elementi da RPG. Non un minestrone, bensì un connubio che funziona a dovere e che saprà regalare un’immensa e gradevolissima esperienza di gioco. Spettacolari alcune boss battle e prorompenti i dungeon, il piatto forte dell’opera. Non lasciatevelo scappare. E già che ci siete, recuperate pure il primo Darksiders, sempre disponibile nel catalogo Xbox Game Pass.

7. Hollow Knight

Il metroidvania realizzato dal giovane studio Team Cherry è uno dei più belli degli ultimi anni. Il map design semplicemente perfetto, una struttura ed una progressione eccezionali e un gameplay fresco e coinvolgente fanno si che Hollow Knight possa regalare un’esperienza memorabile. Complice anche un racconto molto peculiare e caratteristico, un’atmosfera tetra e malinconica che enfatizza il senso di solitudine e di vuoto. Un’avventura davvero stupenda che vi porterà via ore ed ore di gioco, anche grazie ad una longevità non indifferente, specie se il vostro obiettivo è completarlo al 112%. Tanti sono ormai i metroidvania che hanno invaso la scena indie (pure troppi), ma ben pochi quelli che riescono a differenziarsi e lasciare il segno. Hollow Knight è di sicuro uno di questi. In attesa del sequel, Silksong, vi consigliamo caldamente di tuffarvi in questa meravigliosa e struggente avventura.

6. Metro 2033 Redux

L’esperienza di Metro 2033 non è quella tipica di un FPS. La prima persona a volte può trarre in inganno, in quanto è inflazionata proprio dai first person shooter. Eppure ci sono titoli come Metroid Prime, Bioshock (un tempo presente nel catalogo Xbox Game Pass), Dishonored, Portal, Sea of Thieves o Dying Light che basano la loro grandezza anche perché sviluppati con visuale in soggettiva e che offrono ben altro rispetto ad un Quake, DOOM o Wolfenstein. Senza nulla togliere al genere, opere come Metro 2033 non vanno comparate affatto ad FPS come DOOM. Solo perché si spara, non vuol dire che ci sia per forza un nesso. Dopotutto, nella produzione tratta dal romanzo di Glukhovsky l’obiettivo primario è la sopravvivenza, gestire al meglio le proprie scarsissime risorse e vivere un viaggio memorabile e toccante, proprio perché il gioco punta tutto sulla regia e la narrazione, proponendo un racconto solido e ben scritto, ma senza rinunciare a meccaniche ludiche ben consolidate. Il gunplay è comunque di buona fattura e gli elementi da puro survival sapientemente gestiti. Non manca inoltre un level design eccezionale che enfatizza appieno le atmosfere di tensione dell’opera. Un vero gioiello, disponibile su Xbox Game Pass nella sua versione Redux.

5. Mass Effect

Prima che Bioware colasse definitivamente a picco con Anthem e una direzione poco chiara del suo futuro era una delle software house più talentuose del panorama videoludico. Autrice di opere degne di nota come Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Jade Empire, Dragon Age Origins, tanto per citarne alcune. Prima di quest’ultimo, però, vi è un nome impresso nella memoria e che forse ha coinvolto in maniera esponenziale un pubblico più vasto. Parliamo di Mass Effect, il primo storico capitolo dell’omonima trilogia. Un RPG sci-fi che ha saputo ammaliare tutti grazie ad una delle esperienze di vita più coinvolgenti che siano mai state concepite. Un prodotto meraviglioso, intriso da atmosfere incredibili, ambientazioni mozzafiato e una storia fatta di scelte, dove ognuna può fare la differenza. Peccato che su Xbox Game Pass ci sia solo il primo capitolo (probabilmente perché tutta la serie è disponibile su EA Access / Origins), ma è pur sempre un ottimo modo per iniziare.

4. Metal Gear Solid 2 & 3 HD Collection

Qui c’è ben poco da dire. Parliamo di Metal Gear Solid, l’opera per eccellenza di quel mattacchione di Hideo Kojima (ora alle prese con Death Stranding). In particolare del secondo e terzo capitolo; quelli diversissimi tra loro. In uno vivremo un viaggio psicologico e metareferenziale nei panni di Raiden, nell’altro l’epopea di Big Boss, ancor prima che egli venisse riconosciuto come tale. Su Xbox Game Pass vi è la Collection HD (senza Peace Walker) di due opere che hanno fatto la storia, che non sono solo dei semplici stealth game, ma esperienze significative e travolgenti che lasciano un segno indelebile nel cuore.

3. Resident Evil 4

Il capitolo che ha segnato una svolta importante per il brand nato dalla brillante mente di Shinji Mikami. Quello che più di tutti ha diviso il fandom della celebre serie targata Capcom. Resident Evil 4 o si ama o si odia, ma innegabili sono le sue qualità. Opera importante e significativa per i tempi grazie ad una serie di novità che rivoluzionarono il panorama videoludico. Spesso criticato perché non horror come gli altri, anche se andrebbe fatto presente che nessun capitolo della serie sia mai stato particolarmente pauroso (un po’ di più forse il primo, soprattutto nelle sue tetre atmosfere della riedizione, Rebirth). Senza contare che è difficile catalogarlo in maniera specifica poiché il titolo si suddivide in tre macro-sezioni: il villaggio, dove la natura da puro survival horror è forte e ben marcata; il castello, in cui prevale l’essenza tipica da action adventure; infine le isole, che rappresentano l’action puro della produzione. E volendo, Resident Evil è sempre stato così: parte da una base horror per approdare in territori intensamente action verso la fine, con tante munizioni ed armi rispetto alle fasi iniziali. Tralasciando questa sterile disamina, Resident Evil 4 è un gioiello di raro splendore e merita di essere giocato e riscoperto, oggi più di allora. Saprà dimostrarvi quanto sia ancora attuale ed incredibile. Se siete abbonati a Xbox Game Pass, non potete lasciarlo prendere polvere virtuale sullo store digitale.

2. Shenmue I & II

Qui tocchiamo armoniose corde emotive per chi vi scrive. Considerando pure che a breve arriverà l’attesissimo (per i fan) terzo capitolo, dare una possibilità ai due Shenmue è cosa buona e giusta. L’epopea di Yu Suzuki è una delle opere più travolgenti mai create. Non solo un videogioco, ma una vera e propria esperienza di vita. Non vestiremo i panni del protagonista, Ryo Hazuki; saremo Ryo Hazuki. Quello che inizia come un viaggio di vendetta si tramuta in un’indelebile poesia, intrisa di cultura e filosofia orientale. Shenmue è quel titolo che ti segna indissolubilmente. Due giochi per un’unica grande avventura che parte a Yokosuka dove conosciamo tutti per proseguire poi ad Hong Kong, terre lontane da casa in cui non saremo altri che uno straniero in terre sconosciute. Difficile descrivere a parole l’essenza di Shenmue. Yu Suzuki ha impresso nella sua creatura una visione di videogioco diversa dai canoni a cui all’epoca eravamo abituati e forse questo vale tuttora. Noi non vediamo l’ora di sapere come proseguiranno le vicende di Ryo, ma nel frattempo rivivere questa straordinaria ed intima avventura grazie all’Xbox Game Pass è altamente consigliato.

1. Braid

Siamo giunti alla fine e forse nessuno si aspettava un titolo del genere in prima posizione. Perché proprio Braid? Perché proprio uno degli indie più belli di sempre? Forse perché è appunto uno degli indie migliori in assoluto? L’opera di Jonathan Blow è più di un semplice titolo indipendente. Braid ti trascina nel suo universo e non ne esci fino a quando non sei arrivato al termine del viaggio. Un viaggio sensoriale quello di Tim, un uomo afflitto dagli errori del suo passato e che cerca la redenzione. Rivuole solo rimettere le cose a posto per rivedere la sua amata. Turbato dalla frustrazione, Tim cercherà in tutti i modi di ritrovare la felicità che ha perduto e il puzzle platform partorito da Blow non è altro che una metafora di tutti i sentimenti del protagonista in chiave videoludica. Un titolo che riesce persino a sfondare la quarta parete con le 8 stelle che rappresentano l’allegoria dell’ossessione e del perfezionismo, sentimenti di Tim riversati al giocatore se vuole raccogliere i collezionabili ed avere una nuova visione del finale. Un finale poetico e tra i più belli mai realizzati con un chiaro e profondo messaggio, ma tante le interpretazioni. Braid non aspetta altro che voi. Fatevi questo regalo; vivete questa immensa, profonda e malinconica poesia videoludica.

La top 10 dei giochi presenti nel catalogo di Xbox Game Pass termina qui. Sicuramente non metterà d’accordo tutti, ma era difficile comprendere ogni titolo valido. Siamo però sicuri che i dieci titoli presi in esame siano imperdibili e vi consigliamo vivamente di dargli un’occhiata se iscritti al servizio in abbonamento Microsoft. Chiaro che tra diversi mesi alcune delle opere presenti in questa classifica potrebbero essere rimosse dall’elenco. Al momento però vi sono tutte, quindi non indugiate ulteriormente e giocatele. Una menzione d’onore anche a prodotti come Hellblade, DOOM, i due Wolfenstein e alle esclusive come il recente Gears 5, i vari Halo, ma anche titoli meno noti come ReCore e Sunset Overdrive. Date pure un’occhiata alla Rare Replay, perché le perle dello studio britannico come Banjo-Kazooie meritano attenzione. Precedenza ai giochi della classifica poiché, a differenza delle esclusive, non resteranno lì per sempre.