Call of Duty Modern Warfare: festeggiamo l’uscita imminente del titolo con il trailer di lancio

Call of Duty Modern Warfare, soft reboot della saga uscita originariamente nel 2007, sta per arrivare sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Per festeggiare il rilascio imminente della produzione targata Infinity Ward, Activision ha pubblicato ufficialmente il trailer di lancio.

Di seguito, il publisher ha pubblicato la panoramica generale del gioco:

La posta in gioco non è mai stata così alta, in quanto i giocatori assumono il ruolo di operatori letali in una saga che influenzerà l’equilibrio globale del potere. Call of Duty Modern Warfare permette ai fan di vivere un racconto incredibilmente crudo e provocatorio che porta un’intensità senza rivali e fa luce sulla natura della guerra moderna. Sviluppato dallo studio che ha iniziato a tutto, Infinity Ward offre una rivisitazione epica dell’iconica serie Modern Warfare da zero.

Nella viscerale e drammatica campagna, il titolo spinge i confini e infrange le regole come solo Modern Warfare sa fare. I giocatori si impegneranno in operazioni segrete mozzafiato a fianco di un cast diversificato di forze speciali internazionali e combattenti per la libertà in città europee iconiche e le distese volatili del Medio Oriente.

E la storia non finisce qui. In Call of Duty: Modern Warfare, i giocatori saranno spinti in una narrazione coinvolgente che abbraccia l’intero gioco. Sperimenta il classico multiplayer o forma una squadra e gioca in modo cooperativo in una serie di operazioni d’elite accessibili a tutti i livelli di abilità.