Arriva l’annuncio ufficiale: PlayStation 5 uscirà a Natale 2020, svelate alcune feature inedite

Completamente a sorpresa, quest’oggi Sony ha rivelato il periodo di uscita di PlayStation 5 e altri dettagli sulla sua prossima console. Grazie a quanto scritto sulle pagine del PlayStation Blog e su Wired, sappiamo ora in via ufficiale che PS5 arriverà nel corso delle vacanze natalizie del 2020; da parte della compagnia nipponica arrivano conferme anche sul nome della macchina, che si chiamerà proprio PlayStation 5.

PlayStation 5: ecco il DualShock 5 e altre feature

Secondo quanto riportato da Sony, uno degli obiettivi principali per la prossima generazione è quello di aumentare la sensazione di immersione per l’utente, grazie anche al nuovo pad, il DualShock 5.

Quest’ultimo beneficerà di un’innovazione fondamentale, legata alla sostituzione del sistema rumble, presente fin dalla quinta generazione di console, con un feedback aptico, che amplierà notevolmente il range di sensazioni restituite all’utente e farà sì che schiantarsi contro un muro alla guida di una vettura sia una sensazione molto differente dall’eseguire – per esempio – un tackle su un campo da calcio.

Tutto ciò farà sì che il pad possa contare su un sistema di trigger adattivi, basati su un feedback di tipo aptico e integrati direttamente nei dorsali L2 e R2. La possibilità di programmare i grilletti, inclusa la resistenza dei trigger in base alle sensazioni che si vorrà dare all’utente, è completamente lasciata in mano agli sviluppatori: ad esempio, si potrà percepire la tensione di un arco, l’accelerazione di un’auto fuori strada e via dicendo in maniera completamente differente rispetto alla vibrazione tradizionale.

Contestualmente all’annuncio di PS5, Sony ha tenuto a precisare che la PlayStation 4 non verrà abbandonata di colpo, ma continuerà ad essere supportata anche il prossimo anno, grazie a titoli di primo piano come Death Stranding (in uscita a fine 2019), The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima.

Queste sono tutte le informazioni comunicate ufficialmente dal sito PlayStation. Siete contenti dell’annuncio? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti.

