Yooka-Laylee and the Impossible Lair è ora disponibile: ecco il trailer di lancio

Da oggi 8 ottobre è possibile acquistare Yooka-Laylee and the Impossible Lair, nuovo capitolo della serie platform con protagonisti il camaleonte verde e il pipistrello viola. Per l’occasione, il publisher team17 ha deciso di pubblicare il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco è disponibile su PC (Steam e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: ritornano i due simpatici amici

Il titolo in questione differisce dal suo predecessore, a partire dall’impostazione in 2D (con alcune situazioni che prevedono invece una visuale dall’alto). Ma per saperne i dettagli, qualora lo vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione.