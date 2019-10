Trine 4 The Nightmare Prince: disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

Da oggi 8 ottobre è possibile acquistare Trine 4 The Nightmare Prince, nuovo capitolo della serie puzzle/platform con protagonisti il mago Amadeus, il cavaliere Pontius e la ladra Zoya. Per l’occasione, il publisher Modus Games ha deciso di pubblicare il trailer di lancio del titolo sviluppato da Frozenbyte, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Trine 4 The Nightmare Prince: disponibile da oggi anche la Ultimate Collection

Ricordiamo inoltre che, oltre al quarto capitolo della serie, da oggi è disponibile anche la Trine: Ultimate Collection, che contiene al suo interno tutti e quattro gli episodi. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto, in attesa della nostra recensione che arriverà a breve.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.