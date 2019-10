GRID Video Recensione

GRID, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

GRID in versione 2019 non è un titolo semplice da valutare. In un mercato coccolato da anni di produzioni mastodontiche, il reboot della storica serie Codemasters rischia di passare inosservato al grande pubblico. Sarebbe un peccato. Piuttosto che concentrarsi sul contorno, GRID punta tutto sulla gara, sull’evento, su quelle sensazioni di guida intelligentemente arcade che rendono ogni competizione unica, diversa dall’altra. D’altro canto, il gran lavoro infuso nello sviluppo dell’intelligenza artificiale pone il racing inglese su un gradino diverso rispetto all’offerta attuale, segnando un piccolo step evolutivo che, in futuro, non potrà essere ignorato.