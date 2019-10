ROG Swift PG35VQ: svelato il monitor Asus premium

ASUS ROG ha lanciato in data odierna ROG Swift PG35VQ, monitor dalle caratteristiche tecniche di alto livello. Tra queste troviamo quindi un pannello HDR da 35 pollici UWQHD (3440 x 1440), diagonale da 21:9, frequenza di aggiornamento overcloccabile a 200Hz e tempo di risposta di 2ms.

Grazie alla retroilluminazione LED Full Array gestita in maniera dinamica su 512 zone, una luminosità massima di 1.000 nit e certificazione DisplayHDR 1000, oltre tecnologia NVIDIA G-SYNC Ultimate, il monitor in questione riesce a riprodurre scene di altissima qualità mantenendo un’alta frequenza ed una latenza quasi inesistente. Il device è inoltre dotato di Smart Fan Control, una funzione esclusiva ROG che garantisce un raffreddamento migliore e un funzionamento silenzioso tramite controllo dinamico della velocità della ventola. Il monitor possiede poi un kit di montaggio VESA e l’esclusiva tecnologia ASUS Aura Sync per la gestione degli effetti di illuminazione personalizzati.

ROG Swift PG35WVQ spinge al massimo in concetto di monitor premium

La tecnologia Quantum-dot fornisce immagini con colori fedeli alla realtà e supporta una gamma cromatica del 90% più ampia rispetto allo standard cinematografico DCI-P3. ROG Swift è il primo monitor gaming con un DACC ESS 9118 incorporato, un processore audio a chip singolo che offre un audio a 24 bit / 192 kHz senza perdita di qualità, con gamma dinamica molto elevata e distorsione ultra lucida per un audio di gioco ai massimi livelli.

ROG Swift PG35VQ è ora acquistabile su Amazon al prezzo consigliato di 3.099 euro.