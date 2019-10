DOOM Eternal rinviato al 20 marzo 2020

Tramite una nota inviata alla stampa, oggi Bethesda e id Software hanno comunicato di aver deciso di rinviare DOOM Eternal al 20 marzo 2020. Il gioco, che era originariamente previsto per il mese di novembre, arriverà quindi nel corso della prossima primavera.

DOOM Eternal arriverà in primavera

Le motivazioni ufficiali del rinvio, come spesso avviene in questi casi, sono legate alla volontà di sfruttare i mesi aggiuntivi di sviluppo per offrire la miglior esperienza possibile. Bethesda, nello scusarsi con i fan, ha annunciato che chiunque preordinerà o ha già preordinato DOOM Eternal in formato digitale riceverà gratuitamente DOOM 64, che sarà disponibile sempre il 20 marzo per PC, PlayStation 4, Xbox One e anche Nintendo Switch.

La versione Switch di DOOM Eternal, fa sapere Bethesda, arriverà qualche settimana dopo le altre, nel corso dell’anno. La data esatta verrà comunicata nei prossimi mesi. La modalità Invasione, infine, verrà pubblicata come update gratuito su ogni piattaforma poco dopo il lancio.