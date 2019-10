Apex Legends: svelato l’evento Halloween Fight or Fright

Dopo essere stato rivelato anticipatamente tramite leak l’evento a tema Halloween di Apex Legends è stato svelato ufficialmente da Respawn. Come previsto il nome di quest’ultimo sarà Fight or Fright e sarà attivo dal 15 ottobre fino al 5 novembre, portando diverse aggiunte interessanti.

La casa produttrice ha quindi svelato tutti i contenuti aggiuntivi dell’evento, che apporterà innanzitutto una serie di cosmetici a tema per tutte le leggende in game, acquistabili per la prima volta anche tramite acquisto diretto, oltre che con i materiali in game. Sarà poi inclusa una modalità inedita chiamata Shadowfall, accessibile solamente in singolo. All’interno di quest’ultima 35 persone lotteranno per sopravvivere, ma con un’importante differenza rispetto ad una partita normale. Una volta uccisi i giocatori torneranno in vita come zombi, perdendo l’uso di armi ed abilità ma guadagnando un incremento ai danni dei colpi base e la possibilità di muoversi molto più velocemente.

Fight or Fright porta diverse aggiunte spaventose su Apex

L’aspetto forse più interessante riguarda gli utenti defunti, che una volta uccisi in forma di non-morti potranno tornare in vita all’infinito. L’obiettivo degli ultimi 10 superstiti sarà quindi quello di collaborare per raggiungere una nave di soccorso e concludere così la partita.

