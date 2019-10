Adidas sponsorizza FIFA 20

Adidas sponsorizzerà la FIFA 20 Global Series e fornirà il pallone da gioco ufficiale. I fan possono anche sbloccare la palla digitale con marchio tramite pacchetti di carte o guardando le partite su Twitch. La FIFA 20 Global Series assegnerà oltre $ 3 milioni di dollari e si concluderà con la Coppa del mondo di luglio 2020 .

Adidas preparerà un nuovo pallone per FIFA 20

Il marchio di abbigliamento e attrezzature sportive Adidas è stato annunciato come sponsor della FIFA 20 Global Series di EA Sports e sarà rappresentato durante la competizione tramite un pallone da gioco digitale con marchio ufficiale.

Il pallone da gioco ufficiale presenterà un disegno a croce rossa e nera, oltre al logo FIFA Ultimate Team, e debutterà all’evento di apertura della stagione della Coppa dei Campioni FIFA Ultimate Team l’8 novembre. I fan possono anche sbloccare la palla in FIFA 20 tramite pacchetti in-game o guardando la serie FIFA 20 Global su Twitch con un account EA associato.

“Riteniamo che le partnership per il gioco globale di EA Sports FIFA siano un connettore vitale tra cultura calcistica e cultura FIFA “, ha dichiarato Brent Koning, commissario per il gioco competitivo della FIFA . “Questa partnership innovativa con Adidas per schierare la palla ufficiale EA Sports FIFA 20 Global Series rafforza la crescita di questo franchising di giochi competitivo. Avere un partner con un marchio così iconico radicato nella cultura del calcio, sia dentro che fuori dal campo, continuerà a suscitare l’interesse dei giocatori e degli spettatori nella serie Global Sports FIFA 20 ”.

Adidas ha anche sponsorizzato la FIFA 19 Global Series dell’anno scorso . Come parte della sua crescente attenzione ai giochi competitivi, Adidas ha anche prodotto una serie di cortometraggi con specialisti delle prestazioni EXOS per massimizzare le prestazioni degli Esport. I video debutteranno entro la fine dell’anno.

EA Sports ha annunciato la FIFA 20 Global Series la scorsa settimana , rivelando un programma competitivo simile al torneo dello scorso anno che include sei eventi live di Coppa dei Campioni, una Coppa del Mondo Club FIFA nel febbraio 2020, una Coppa Nations FIFA a maggio e un paio di eventi playoff prima la finale della FIFA World Cup a luglio. La FIFA 20 Global Series assegnerà oltre $ 3 milioni in totale.