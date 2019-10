Galaxy S11 avrà delle fotocamere rinnovate?

Dopo aver discusso nella giornata di ieri circa la sua probabile data di uscita il non ancora annunciato Samsung Galaxy S11 torna a far parlare di se, grazie al noto leaker Ice Universe. Quest’ultimo ha rilasciato un interessante indizio circa il comparto fotografico dello smartphone, che parrebbe essere rivoluzionario.

The S11 doesn't just have a normal 5x optical zoom. — Ice universe (@UniverseIce) October 7, 2019

In un post sul suo profilo Twitter l’informatore ha affermato che “L’S11 non avrà soltanto un semplice zoom ottico 5x“. Ice Universe potrebbe quindi intendere che lo smartphone potrebbe avere una lente zoom 5x molto speciale anche se non è sceso nei dettagli. Al momento non è dato sapere con certezza quali tipi di migliorie Samsung dovrebbe includere nella camera in questione, ma come Techradar suggerisce potrebbe trattarsi di una lente di tipo folded, ossia disposta in modo tale da non occupare troppo spazio all’interno del bumper posteriore.

Galaxy S11 potrebbe avere uno speciale zoom ottico 5x

Attualmente non sono stati forniti chiarimenti in merito alle dichiarazioni del leaker, che sicuramente non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.