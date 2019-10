Rocket League e i nuovi oggetti

Complexity Gaming e Spacestation Gaming avranno entrambi oggetti di Esport in Rocket League . Il programma pilota per la compartecipazione alle entrate è stato lanciato all’inizio di quest’anno e offre ai team una riduzione del 30% delle rispettive vendite di articoli. Una percentuale va anche ai giocatori come bonus del montepremi.

Nuovi marchi aggiunti in Rocket League

Complexity Gaming e Spacestation Gaming avranno entrambi gli Esports a marchio aggiunti a Rocket League , ha annunciato oggi l’editore Psyonix.

Le squadre sono le ultime ad aderire al programma pilota di compartecipazione alle entrate della Rocket League , lanciato ad aprile con 11 squadre coinvolte . I fan possono acquistare decalcomanie, ruote e banner per auto di marca utilizzando la valuta di gioco, che deve essere acquistata con denaro reale. Gli articoli dei nuovi team verranno aggiunti il ​​14 ottobre.

Complexity Gaming ha schierato una squadra di professionisti della Rocket League da marzo 2018, sebbene la sua squadra abbia giocato nella scuderia Rocket League Rival Series della scorsa stagione. Ora, la squadra è tornata all’European Rocket League Championship Series (RLCS). Spacestation Gaming ha un team RLCS nordamericano da aprile 2019, dopo aver precedentemente schierato i roster della Rocket League nel 2018.

Il programma pilota di compartecipazione alle entrate assegna il 30% delle vendite a ciascuna squadra, con un’ulteriore percentuale di vendite disponibile per i giocatori di RLCS come bonus del montepremi. Squadre come Cloud9 , G2 Esports , Team SoloMid e NRG Esports fanno già parte del programma, ma lo sono anche Splyce e Evil Geniuses, due organizzazioni che hanno lasciato la Rocket League professionale dall’inizio del programma.