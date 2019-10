Mixer: il numero di streaming è in costante aumento

Streamlabs e Newzoo hanno pubblicato il loro rapporto trimestrale sul settore dello streaming live. Le ore in streaming sono triplicate e lo streaming di canali unici è raddoppiato su Mixer dall’ultimo trimestre. La spinta nello streaming su Mixer arriva dopo l’affare esclusivo di Tyler “Ninja” Blevins per lo streaming sulla piattaforma di streaming di Microsoft.

Dopo il contratto con Ninja, Mixer abbonda di streaming

Dopo l’ uscita di Tyler “Ninja” Blevins da Twitch all’inizio di questa estate a favore di un accordo esclusivo per lo streaming su Mixer , la piattaforma di streaming di Microsoft ha visto un impulso alla sua attività, ma non in ore guardate.

Secondo il rapporto sull’industria di livestream Q3 di Streamlabs e Newzoo , Mixer ha visto le sue ore trasmesse in streaming triplo trimestre su trimestre e il numero di canali unici in streaming sulla piattaforma è raddoppiato.

Tuttavia, nonostante una spinta all’attività della piattaforma, Mixer ha effettivamente registrato un calo di un quarto e quarto delle ore totali osservate. I dati di Newzoo mostrano che le 90,2 ore della piattaforma osservate nel terzo trimestre rappresentano un calo del 10,6% delle ore osservate dal secondo trimestre. Detto questo, la cifra è ancora più del doppio delle ore osservate dalla piattaforma nel terzo trimestre del 2018 (43,5 milioni).